«Ганновер» — «Санкт-Паули». Прогноз на матч второй Бундеслиги (23.07.2022)

Ставки букмекеров
Букмекеры видят «Ганновер» умеренным фаворитом этого матча. Сыграть победу хозяев поля компания Лига Ставок предлагает по коэффициенту 2.27, за ничью предложена цена 3.60, а победа «Санкт-Паули» играется по котировке 2.90.
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сегодня, 21:30
Эксперты также убеждены, что «Ганновер» и «Санкт-Паули» проведут результативное противостояние. Пари на ТБ(2,5) гола можно заключить по коэффициенту 1.57, ТМ(2,5) – 2.31.
Форма команд
«Ганновер» неудачно начал выступления в новом сезоне второй Бундеслиги. В стартовом туре чемпионата клуб из одноименного города отправился на поле «Кайзерслаутерна», где было зафиксировано поражение в результативном поединке (1:2).
«Санкт-Паули» начинал чемпионат с домашней игры против «Нюрнберга». При поддержке своих трибун команда результативно сыграла в атаке, оформив победу в стартовом туре со счетом 3:2.
Выделим, что две очных встречи команд в прошлом созыве чемпионата завершились в пользу «Ганновера», который сначала победил «Санкт-Паули» на домашней арене (1:0), а затем убедительно обыграл соперника в гостях (3:0).
Информация для ставок
- «Ганновер» выиграл 3 прошлых матча против «Санкт-Паули»
- «Ганновер» побеждал в 2 последних домашних поединках лиги
- «Санкт-Паули» не побеждал в 4 предыдущих гостевых матчах чемпионата
Прогноз
С учетом домашней успешности «Ганновера», а также поражений «Санкт-Паули» в прошлых матчах с оппонентом, рекомендуем поставить на нулевую фору хозяев поля по коэффициенту 1.67 в букмекерской конторе Лига Ставок.