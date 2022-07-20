«Ганновер» — «Санкт-Паули». Прогноз на матч второй Бундеслиги (23.07.2022)

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20 июля 2022, 13:09

Ставки букмекеров

Букмекеры видят «Ганновер» умеренным фаворитом этого матча. Сыграть победу хозяев поля компания Лига Ставок предлагает по коэффициенту 2.27, за ничью предложена цена 3.60, а победа «Санкт-Паули» играется по котировке 2.90.

Эксперты также убеждены, что «Ганновер» и «Санкт-Паули» проведут результативное противостояние. Пари на ТБ (2,5) гола можно заключить по коэффициенту 1.57, ТМ(2,5) – 2.31.

Форма команд

«Ганновер» неудачно начал выступления в новом сезоне второй Бундеслиги. В стартовом туре чемпионата клуб из одноименного города отправился на поле «Кайзерслаутерна», где было зафиксировано поражение в результативном поединке (1:2).

«Санкт-Паули» начинал чемпионат с домашней игры против «Нюрнберга». При поддержке своих трибун команда результативно сыграла в атаке, оформив победу в стартовом туре со счетом 3:2.

Выделим, что две очных встречи команд в прошлом созыве чемпионата завершились в пользу «Ганновера», который сначала победил «Санкт-Паули» на домашней арене (1:0), а затем убедительно обыграл соперника в гостях (3:0).

Информация для ставок

«Ганновер» выиграл 3 прошлых матча против «Санкт-Паули»

«Ганновер» побеждал в 2 последних домашних поединках лиги

«Санкт-Паули» не побеждал в 4 предыдущих гостевых матчах чемпионата

Прогноз

С учетом домашней успешности «Ганновера», а также поражений «Санкт-Паули» в прошлых матчах с оппонентом, рекомендуем поставить на нулевую фору хозяев поля по коэффициенту 1.67 в букмекерской конторе Лига Ставок.