«Хольштайн Киль» — «Кайзерслаутерн». Прогноз на матч второй Бундеслиги (23.07.2022)

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20 июля 2022, 12:58

Ставки букмекеров

Эксперты считают хозяев фаворитом этой встречи. Поставить на победу «Хольштайн Киль» букмекерская компания Лига Ставок предлагает по коэффициенту 2.06. Вероятность ничьи оценивается в 3.50, а победа «Кайзерслаутерна» идет по котировке 3.45.

Анализ линии голов дает понять, что аналитики ждут от команд результативный футбол. Исход ТБ (2,5) доступен по коэффициенту 1.75, ТМ(2,5) – 2.01.

Форма команд

Участники этого матча по-разному начали новый сезон второй Бундеслиги. «Хольштайн Киль» в стартовом туре избежал поражения в гостях у «Гройтер Фюрт», а «Кайзерслаутерн» в дебютном туре вырвал победу дома над «Ганновером» (2:1).

Последний и единственный раз пути соперников пересекались в сезоне 2017/2018 второго по значимости дивизиона Германии. Тогда в матче первого круга «Хольштайн Киль» победил дома со счетом 2:1, а «Кайзерслаутерн» взял реванш на своем поле в результативном противостоянии (3:1).

Информация для ставок

Команды сыграли на ТБ (2,5) гола в двух очных встречах

(2,5) гола в двух очных встречах Ставка ТБ (2,5) прошла в 5 последних матчах «Хольштайн Киль» в лиге

(2,5) прошла в 5 последних матчах «Хольштайн Киль» в лиге Минимум два гола забивалось в 4 прошлых гостевых матчах «Кайзерслаутерна»

Прогноз