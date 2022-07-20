«Хольштайн Киль» — «Кайзерслаутерн». Прогноз на матч второй Бундеслиги (23.07.2022)

Ставки букмекеров
Эксперты считают хозяев фаворитом этой встречи. Поставить на победу «Хольштайн Киль» букмекерская компания Лига Ставок предлагает по коэффициенту 2.06. Вероятность ничьи оценивается в 3.50, а победа «Кайзерслаутерна» идет по котировке 3.45.
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сегодня, 14:00
Анализ линии голов дает понять, что аналитики ждут от команд результативный футбол. Исход ТБ(2,5) доступен по коэффициенту 1.75, ТМ(2,5) – 2.01.
Форма команд
Участники этого матча по-разному начали новый сезон второй Бундеслиги. «Хольштайн Киль» в стартовом туре избежал поражения в гостях у «Гройтер Фюрт», а «Кайзерслаутерн» в дебютном туре вырвал победу дома над «Ганновером» (2:1).
Последний и единственный раз пути соперников пересекались в сезоне 2017/2018 второго по значимости дивизиона Германии. Тогда в матче первого круга «Хольштайн Киль» победил дома со счетом 2:1, а «Кайзерслаутерн» взял реванш на своем поле в результативном противостоянии (3:1).
Информация для ставок
- Команды сыграли на ТБ(2,5) гола в двух очных встречах
- Ставка ТБ(2,5) прошла в 5 последних матчах «Хольштайн Киль» в лиге
- Минимум два гола забивалось в 4 прошлых гостевых матчах «Кайзерслаутерна»
Прогноз
«Хольштайн Киль» и «Кайзерслаутерн» играют с прицелом на атаку, регулярно проводя результативные матчи, в том числе и очные встречи. Рекомендуем поставить на ТБ(2,5) гола по коэффициенту 1.75 в БК Лига Ставок.