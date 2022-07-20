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«Хольштайн Киль» — «Кайзерслаутерн». Прогноз на матч второй Бундеслиги (23.07.2022)

20 июля 2022, 12:58
Кайзерслаутерн

Ставки букмекеров

Эксперты считают хозяев фаворитом этой встречи. Поставить на победу «Хольштайн Киль» букмекерская компания Лига Ставок предлагает по коэффициенту 2.06. Вероятность ничьи оценивается в 3.50, а победа «Кайзерслаутерна» идет по котировке 3.45.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle2.203.523.45
Мелбет 2.15 3.56 3.26
1XBET 2.15 3.56 3.26
BetBoom 2.18 3.40 3.25

Анализ линии голов дает понять, что аналитики ждут от команд результативный футбол. Исход ТБ(2,5) доступен по коэффициенту 1.75, ТМ(2,5) – 2.01.

Форма команд

Участники этого матча по-разному начали новый сезон второй Бундеслиги. «Хольштайн Киль» в стартовом туре избежал поражения в гостях у «Гройтер Фюрт», а «Кайзерслаутерн» в дебютном туре вырвал победу дома над «Ганновером» (2:1).

Последний и единственный раз пути соперников пересекались в сезоне 2017/2018 второго по значимости дивизиона Германии. Тогда в матче первого круга «Хольштайн Киль» победил дома со счетом 2:1, а «Кайзерслаутерн» взял реванш на своем поле в результативном противостоянии (3:1).

Информация для ставок

  • Команды сыграли на ТБ(2,5) гола в двух очных встречах
  • Ставка ТБ(2,5) прошла в 5 последних матчах «Хольштайн Киль» в лиге
  • Минимум два гола забивалось в 4 прошлых гостевых матчах «Кайзерслаутерна»

Прогноз

«Хольштайн Киль» и «Кайзерслаутерн» играют с прицелом на атаку, регулярно проводя результативные матчи, в том числе и очные встречи. Рекомендуем поставить на ТБ(2,5) гола по коэффициенту 1.75 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.03 1.42 2.02 1.87 1.58 2.50
Мелбет 2.02 1.87
1XBET 2.02 1.87
BetBoom 2.95 1.40 1.96 1.84 1.55 2.45
Все комментарии
shlomo2
shlomo2
20 июля в 19:08
Гости не проиграют
Гость
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