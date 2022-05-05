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«Ингольштадт» — «Ганза». Прогноз на матч второй Бундеслиги (07.05.2022)

вчера, 12:37
Ганза

Ставки букмекеров

Симпатии экспертов в этой встрече на стороне гостей. Поставить на победу «Ганзы» букмекерская контора Фонбет предлагает по коэффициенту 2.15. Шансы «Ингольштадта» одержать победу оцениваются в 3.00, а за ничью выставлена котировка 3.50.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.113.802.25
BetBoom 3.07 3.57 2.23

Касательно голов, то здесь аналитики ждут результативный исход матча. Ставки на ТБ(2,5) играются по коэффициенту 1.70, ТМ(2,5) – 2.05.

Форма команд

«Ингольштадт» досрочно заработал понижение в классе. Набрав в общей сложности только 20 очков, команда лишилась возможности спастись от вылета в третий дивизион.

В текущем сезоне «Ингольштадт» одержал четыре побед и восемь раз сыграл вничью. Еще в 20-и матчах команда терпела неудачи, установив такие показатели забитых и пропущенных голов – 28:62.

У «Ганзы» уже нет турнирных задач на остаток сезона. Накопив 40 баллов, клуб обезопасил себя от борьбы за выживание, заняв промежуточное 13-е место в турнирной таблице.

После 12-го поражения в лиге, которое «Ганзе» нанесла «Фортуна» (0:3), команда трижды кряду сыграла вничью – «Регенсбург» (1:1), «Эрцгебирге Ауэ» (2:2) и «Падерборн» (0:0).

Информация для ставок

  • Соперники дважды кряду сыграли вничью со счетом 1:1
  • «Ганза» не проигрывала в 5 из последних 6 гостевых матчей лиги
  • «Ингольштадт» проиграл 3 из последних 4 домашних матчей чемпионата

Прогноз

«Ингольштадт» и «Ганза» уже не несут ответственности за результат, поэтому в очном противостоянии команды могут себе позволить сыграть с акцентом на атаку. Рекомендуем ставку на «обе забьют – да» по коэффициенту 1.60 в БК Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.22 1.71 1.75 2.22
Все комментарии
shlomo2
shlomo2
вчера в 17:03
Вторая Бундеслига - не самый яркий турнир в Европе, голов не так много забивают в среднем вот в таких матчах. Если взять сухую статистику, то обе команды имеют среднюю результативность матчей абсолютно одинаковую - 2.8 гола за игру. Поэтому тотал 2.5 пробивает чуть чаще, чем нет. Однако, стоит отметить ключевой фактор, который играет важную роль - команды играют без турнирной мотивации, а также оба коллектива на протяжении сезона слабо играли в обороне, так что в таких матчах ожидать прорыва и улучшения качества игры не стоит. Ставлю ТБ 2.5, три гола в таком матче мы обязаны увидеть.
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