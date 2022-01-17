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«Герта» — «Унион Берлин». Прогноз на матч кубка Германии (19.01.2022)

вчера, 17:50

Ставки букмекеров

«Герта» считается минимальным фаворитом в данной встрече за счет фактора домашнего поля. Поставить на победу хозяев можно в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 2.65. Поставить на победу «Унион Берлин» можно по 2.75. Ничейный исход возможен по коэффициенту 3.3.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.693.222.77
Мелбет 2.74 3.46 2.76
1XBET 2.74 3.46 2.76
BetBoom 2.76 3.22 2.70

Линия букмекерской конторы Фонбет дает коэффициент 2.04 на то, что в матче будет забито больше 2.5 голов и 1.83 на ТМ 2.5.

Форма команд

Обе команды решают свои турнирные задачи, но «Герта» больше обеспокоен сохранением места в Бундеслиге. На данный момент коллектив занимает 13 место, набрав 22 очка и имеет отрыв в четыре пункта от зоны вылета. В последних пяти турах чемпионата «Герта» набрала семь очков, а в кубковом матче постарается поставить неразрешимые задачи перед соседями по Берлину. Последние два поединка клуба завершились ничьей с «Вольфсбургом» (0:0) и поражением от «Кельна» (1:3).

«Унион Берлин» показывает более стабильные результаты и проиграл только один матч из пяти последних в чемпионате. Клуб по праву занимает пятое место в турнирной таблице, но отставание от лидера составляет уже 15 баллов. Команда вылетела из Лиги Конференций, поэтому может переключить свое внимание на кубок страны, где имеет шансы пройти как можно дальше. В прошлом матче Бундеслиги «Унион Берлин» обыграл на своем поле «Хоффенхайм» (2:1), а ранее разошелся миром с «Байером» (2:2).

Информация для ставок

  • Четыре из шести последних матчей «Унион Берлина» завершились тоталом меньше 2.5 мячей
  • «Герта» проиграла только три матча на своем поле из десяти за последнее время
  • «Герта» выиграла два последних домашних матча с «Унион Берлин»
  • Шесть из десяти последних встреч между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

Оба клуба рассчитывают на проход в четвертьфинал кубка Германии, поэтому всех болельщиков ждет напряженная борьба. Предполагаем, что все же более удачливыми окажутся гости и одержать минимальную победу. Сделать ставку на «Унион Берлин» можно по коэффициенту 2.75 в букмекерской конторе Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.46 1.56 1.78 2.07
Мелбет 1.82 2.15
1XBET 1.82 2.15
Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 21:12
В этом матче обе команды забьют и тотал больше 2,5. Удачи
cqr6k7t49h4t
cqr6k7t49h4t
вчера в 17:57
Футбольный клуб «Герта» выиграет матч.
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