«Герта» — «Унион Берлин». Прогноз на матч кубка Германии (19.01.2022)

Ставки букмекеров
«Герта» считается минимальным фаворитом в данной встрече за счет фактора домашнего поля. Поставить на победу хозяев можно в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 2.65. Поставить на победу «Унион Берлин» можно по 2.75. Ничейный исход возможен по коэффициенту 3.3.
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завтра, 22:45
Линия букмекерской конторы Фонбет дает коэффициент 2.04 на то, что в матче будет забито больше 2.5 голов и 1.83 на ТМ 2.5.
Форма команд
Обе команды решают свои турнирные задачи, но «Герта» больше обеспокоен сохранением места в Бундеслиге. На данный момент коллектив занимает 13 место, набрав 22 очка и имеет отрыв в четыре пункта от зоны вылета. В последних пяти турах чемпионата «Герта» набрала семь очков, а в кубковом матче постарается поставить неразрешимые задачи перед соседями по Берлину. Последние два поединка клуба завершились ничьей с «Вольфсбургом» (0:0) и поражением от «Кельна» (1:3).
«Унион Берлин» показывает более стабильные результаты и проиграл только один матч из пяти последних в чемпионате. Клуб по праву занимает пятое место в турнирной таблице, но отставание от лидера составляет уже 15 баллов. Команда вылетела из Лиги Конференций, поэтому может переключить свое внимание на кубок страны, где имеет шансы пройти как можно дальше. В прошлом матче Бундеслиги «Унион Берлин» обыграл на своем поле «Хоффенхайм» (2:1), а ранее разошелся миром с «Байером» (2:2).
Информация для ставок
- Четыре из шести последних матчей «Унион Берлина» завершились тоталом меньше 2.5 мячей
- «Герта» проиграла только три матча на своем поле из десяти за последнее время
- «Герта» выиграла два последних домашних матча с «Унион Берлин»
- Шесть из десяти последних встреч между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»
Прогноз
Оба клуба рассчитывают на проход в четвертьфинал кубка Германии, поэтому всех болельщиков ждет напряженная борьба. Предполагаем, что все же более удачливыми окажутся гости и одержать минимальную победу. Сделать ставку на «Унион Берлин» можно по коэффициенту 2.75 в букмекерской конторе Фонбет.