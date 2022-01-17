«Герта» — «Унион Берлин». Прогноз на матч кубка Германии (19.01.2022)

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вчера, 17:50

Ставки букмекеров

«Герта» считается минимальным фаворитом в данной встрече за счет фактора домашнего поля. Поставить на победу хозяев можно в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 2.65. Поставить на победу «Унион Берлин» можно по 2.75. Ничейный исход возможен по коэффициенту 3.3.

Линия букмекерской конторы Фонбет дает коэффициент 2.04 на то, что в матче будет забито больше 2.5 голов и 1.83 на ТМ 2.5.

Форма команд

Обе команды решают свои турнирные задачи, но «Герта» больше обеспокоен сохранением места в Бундеслиге. На данный момент коллектив занимает 13 место, набрав 22 очка и имеет отрыв в четыре пункта от зоны вылета. В последних пяти турах чемпионата «Герта» набрала семь очков, а в кубковом матче постарается поставить неразрешимые задачи перед соседями по Берлину. Последние два поединка клуба завершились ничьей с «Вольфсбургом» (0:0) и поражением от «Кельна» (1:3).

«Унион Берлин» показывает более стабильные результаты и проиграл только один матч из пяти последних в чемпионате. Клуб по праву занимает пятое место в турнирной таблице, но отставание от лидера составляет уже 15 баллов. Команда вылетела из Лиги Конференций, поэтому может переключить свое внимание на кубок страны, где имеет шансы пройти как можно дальше. В прошлом матче Бундеслиги «Унион Берлин» обыграл на своем поле «Хоффенхайм» (2:1), а ранее разошелся миром с «Байером» (2:2).

Информация для ставок

Четыре из шести последних матчей «Унион Берлина» завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«Герта» проиграла только три матча на своем поле из десяти за последнее время

«Герта» выиграла два последних домашних матча с «Унион Берлин»

Шесть из десяти последних встреч между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

Оба клуба рассчитывают на проход в четвертьфинал кубка Германии, поэтому всех болельщиков ждет напряженная борьба. Предполагаем, что все же более удачливыми окажутся гости и одержать минимальную победу. Сделать ставку на «Унион Берлин» можно по коэффициенту 2.75 в букмекерской конторе Фонбет.