«Герта» — «Унион». Прогноз на матч Бундеслиги (28.01.2023)

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вчера, 11:30

Ставки букмекеров

Минимальными фаворитами букмекеры называют гостей, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.18. В случае победы «Герты», зайдет коэффициент 3.5. Ничью можно выбрать за 3.25.

Также в линии букмекеры предлагают 2.25 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 1.65. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.97.

Форма команд

«Герта» имеет большие проблемы с результатами и набрал всего три очка в пяти последних турах Бундеслиги. Команда из Берлина занимает предпоследнее место с 14 баллами и отстают от ближайшего соперника на два пункта. В домашней встрече с соперником из первой пятерки, хозяев устроит даже ничья. В прошлом туре «Герта» крупно проиграла «Вольфсбургу» (0:5), а ранее уступила «Бохуму» (1:3).

«Унион» после двух побед в январе смог выйти на чистое второе место в Бундеслиге с 33 баллами, а отставание от «Баварии» сократилось до трех пунктов. Побороться за чемпионство будет очень непросто, но претендовать на зону Лиги Чемпионов команде вполне по силам. В прошлом туре «Унион» одержал выездную победу над «Вердером» (2:1), а ранее обыграл «Хоффенхайм» (3:1) на своем поле.

Информация для ставок

«Унион» выиграл восемь последних матчей во всех турнирах

Пять из шести последних матчей «Герты» завершились тоталом больше 2.5 мячей

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

«Герта» проиграла четыре последних встречи «Униону»

Прогноз

Команды находятся на разных полюсах турнирной таблицы, и мы практически уверены в успехе гостей. Сделать ставку на победу «Униона» можно по коэффициенту 2.18 в букмекерской конторе Лига Ставок.