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«Герта» — «Унион». Прогноз на матч Бундеслиги (28.01.2023)

вчера, 11:30
Унион

Ставки букмекеров

Минимальными фаворитами букмекеры называют гостей, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.18. В случае победы «Герты», зайдет коэффициент 3.5. Ничью можно выбрать за 3.25.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle3.503.272.18
1XBET 3.68 3.46 2.19

Также в линии букмекеры предлагают 2.25 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 1.65. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.97.

Форма команд

«Герта» имеет большие проблемы с результатами и набрал всего три очка в пяти последних турах Бундеслиги. Команда из Берлина занимает предпоследнее место с 14 баллами и отстают от ближайшего соперника на два пункта. В домашней встрече с соперником из первой пятерки, хозяев устроит даже ничья. В прошлом туре «Герта» крупно проиграла «Вольфсбургу» (0:5), а ранее уступила «Бохуму» (1:3).

«Унион» после двух побед в январе смог выйти на чистое второе место в Бундеслиге с 33 баллами, а отставание от «Баварии» сократилось до трех пунктов. Побороться за чемпионство будет очень непросто, но претендовать на зону Лиги Чемпионов команде вполне по силам. В прошлом туре «Унион» одержал выездную победу над «Вердером» (2:1), а ранее обыграл «Хоффенхайм» (3:1) на своем поле.

Информация для ставок

  • «Унион» выиграл восемь последних матчей во всех турнирах
  • Пять из шести последних матчей «Герты» завершились тоталом больше 2.5 мячей
  • Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»
  • «Герта» проиграла четыре последних встречи «Униону»

Прогноз

Команды находятся на разных полюсах турнирной таблицы, и мы практически уверены в успехе гостей. Сделать ставку на победу «Униона» можно по коэффициенту 2.18 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.15 1.70 1.63 2.28 1.31 3.42
1XBET 1.70 2.35
Все комментарии
shlomo
shlomo
вчера в 13:15
Думаю, что Унион сделает все чтобы забрать три очка в этом матче
Гость
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