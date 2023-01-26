«Герта» — «Унион». Прогноз на матч Бундеслиги (28.01.2023)

Ставки букмекеров
Минимальными фаворитами букмекеры называют гостей, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.18. В случае победы «Герты», зайдет коэффициент 3.5. Ничью можно выбрать за 3.25.
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завтра, 17:30
Также в линии букмекеры предлагают 2.25 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 1.65. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.97.
Форма команд
«Герта» имеет большие проблемы с результатами и набрал всего три очка в пяти последних турах Бундеслиги. Команда из Берлина занимает предпоследнее место с 14 баллами и отстают от ближайшего соперника на два пункта. В домашней встрече с соперником из первой пятерки, хозяев устроит даже ничья. В прошлом туре «Герта» крупно проиграла «Вольфсбургу» (0:5), а ранее уступила «Бохуму» (1:3).
«Унион» после двух побед в январе смог выйти на чистое второе место в Бундеслиге с 33 баллами, а отставание от «Баварии» сократилось до трех пунктов. Побороться за чемпионство будет очень непросто, но претендовать на зону Лиги Чемпионов команде вполне по силам. В прошлом туре «Унион» одержал выездную победу над «Вердером» (2:1), а ранее обыграл «Хоффенхайм» (3:1) на своем поле.
Информация для ставок
- «Унион» выиграл восемь последних матчей во всех турнирах
- Пять из шести последних матчей «Герты» завершились тоталом больше 2.5 мячей
- Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»
- «Герта» проиграла четыре последних встречи «Униону»
Прогноз
Команды находятся на разных полюсах турнирной таблицы, и мы практически уверены в успехе гостей. Сделать ставку на победу «Униона» можно по коэффициенту 2.18 в букмекерской конторе Лига Ставок.