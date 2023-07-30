«Годой-Крус» — «Институто». Прогноз на матч Суперлиги Аргентины (31.07.2023)

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вчера, 21:42

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что минимальным фаворитом в этом матче является «Годой-Крус». Команда играет дома, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.35. Победа «Институто» оценивается по 3.45, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 2.95.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2 – 2.05. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2 можно по 1.77. Невелика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.3.

Форма команд

«Годой-Крус» не показывает стабильных результатов и остается без побед уже несколько матчей подряд, что влияет на положение команды в турнирной таблице. Сейчас она располагается на 10 месте с 38 баллами, но опережает ближайшего соперника на один пункт. Чтобы не покинуть зону плей-офф, коллективу очень нужна победа в предстоящей встрече. В прошлых двух матчах чемпионата Аргентины «Годой Крус» удержал ничью на своем поле с «Дефенса и Хустисия» (2:2), а затем несколько неожиданно уступил на выезде «Банфилду» (0:2).

У «Институто» с самого начала не заладился сезон и клуб не смог ничего предпринять, чтобы резко исправить ситуацию. Сейчас команда занимает 18 место и смогла набрать 32 балла. Рассчитывать на зону плей-офф она вряд ли может, поэтому постарается сыграть как можно лучше в последующих поединках для болельщиков. В последней игре чемпионата «Институто» обыграл на выезде «Арсенал» Саранди (2:0), а ранее поделил очки с «Архентинос Хуниорс» (0:0).

Информация для ставок

«Годой-Крус» выиграл только четыре поединка из десяти последних во всех турнирах

«Институто» проиграл шесть из восьми последних матчей в Суперлиге Аргентины на выезде

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

«Годой-Крус» играет на своем поле и постарается набрать максимум очков, чтобы остаться в зоне плей-офф. Предлагаем сделать ставку на победу хозяев по коэффициенту 2.35 в букмекерской конторе Лига Ставок.