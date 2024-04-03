«Гранада» – «Валенсия». Прогноз на матч чемпионата Испании (04.04.2024)

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сегодня, 14:32

Ставки букмекеров

В этом поединке фаворитами букмекеры называют гостей, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.35. В случае победы «Гранады», зайдет коэффициент 3.35. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.25

Также в линии букмекеры предлагают 1.77 за ТБ 2 и ТМ 2 по 2.05. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 2.

Форма команд

«Гранада» набрала лишь один балл в пяти последних турах Ла Лиги и практически прощается с Ла Лигой. Команда идет на предпоследнем месте с 14 баллами и на 14 пунктов отстает от спасительного места, что за такое количество туров отыграть на практике невозможно. Хозяева постараются порадовать болельщиков и отобрать в этой игре очки не у самого простого оппонента. В прошлом туре «Гранада» проиграла «Кадису» (0:1), а ранее с тем же счетом уступила «Мальорке» (0:1).

«Валенсия» еще питает надежды на зону еврокубков, но в последнее время выглядит неубедительно. Команда занимает восьмое место с 41 баллом и на один пункт отстает от «Бетиса», а от «Реала» Сосьедад на целых восемь. У гостей есть отличная возможность обойти ближайшего соперника и приблизиться к зоне еврокубков на пять очков в случае победы над аутсайдером. Два последних матча «Валенсии» завершились ничьей с «Мальоркой» (0:0) и минимальным поражением с «Вильярреалом» (0:1).

Информация для ставок

«Гранада» проиграла четыре последних поединка подряд в чемпионате Испании

Три из пяти последних матчей «Валенсии» завершились ничейными результатами

«Валенсия» выиграла три из пяти последних встреч с «Гранадой»

Прогноз

«Валенсия» имеет турнирные задачи и будет максимально настроена на победу с аутсайдером, который до сих пор не может найти свою игру. Предлагаем сделать ставку на победу гостей по коэффициенту 2.35 в букмекерской конторе Лига Ставок.