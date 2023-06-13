Греция – Ирландия. Прогноз матча квалификации на Евро 2024 (16.06.2023)

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вчера, 12:27

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что небольшим фаворитом в этом матче является Греция. Команда играет домашний поединок, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.15. Победа сборной Ирландии оценивается за 3.7, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.2.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.45. Сделать ставку на тотал меньше 2.5 можно по коэффициенту 1.55. Невелика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.05.

Форма команд

Сборная Греции намерена выйти на этот турнир, ведь в последние годы редко радует болельщиков своим присутствием на крупных турнирах. Коллектив сыграл всего одну игру и добился победы, а потому с тремя баллами располагается в середине турнирной таблицы. В случае победы над Ирландией, команда заметно улучшить свои шансы на выход из группы. В прошлой игре Греция оказалась сильнее Гибралтара (3:0).

Ирландия также провела один матч в этом отборе, но в отличие от нынешнего соперника, ей пришлось противостоять Франции. Несмотря на качественную игру, ирландцы все же уступили Мбаппе и компании (0:1). В мате с Грецией для гостей будет очень важно добиться минимум ничьей и не отпустить вперед прямого конкурента.

Информация для ставок

Сборная Греции выиграла шесть из десяти последних матчей во всех турнирах

Ирландия выиграла лишь четыре выездных поединка из десяти последних

Три последних матча между сборными завершились тоталом меньше 1.5 мяча

Прогноз

Для каждой из команд предстоящий матч очень важен с турнирной точки зрения, поэтому предполагаем, что большого количества голов здесь не будет. Сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей можно по коэффициенту 1.55 в букмекерской конторе Лига Ставок.