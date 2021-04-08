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«Хаддерсфилд» — «Ротерхэм». Прогноз на матч Чемпионшипа (10.04.2021)

вчера, 04:41

«Хаддерсфилд» сыграет против «Ротерхэма» в 41-м туре Чемпионшипа. Букмекеры БК Бетсити предоставили свои котировки на эту игру.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.513.203.15
Фонбет 2.45 3.20 3.05
Мелбет 2.49 3.34 2.98
BetBoom 2.48 3.15 2.87

Ставки букмекеров

По мнению букмекеров, фаворитом матча является «Хаддерсфилд», на победу которого можно поставить по коэффициенту 2.45. Также можно сделать ставку на ничейный исход (3.3) и на победу «Ротерхэма» (3.1).

Форма команд

«Хаддерсфилд» расположился на 19-й строчке турнирной таблицы. В активе команды — 43 очка. У «Хаддерсфилда» 11 побед, 10 ничьих и 18 поражений. Клуб забил 42 мяча и пропустил 60 голов. «Хаддерсфилд» входит в число команд с худшим показателем пропущенных мячей в Чемпионшипе. Последнее время клуб очень редко побеждает и не забивает больше одного гола за матч.

У «Ротерхэма» ситуация еще хуже. Команда расположилась на 22-й строчке в таблице и набрала всего 35 очков. «Ротерхэм» рискует покинуть Чемпионшип по итогам сезона. У клуба 10 побед, 5 ничьих и 21 поражение. В активе «Ротерхэма» 38 забитых мячей и 51 пропущенный гол.

Информация для ставок

  • «Ротерхэм» проиграл три раза за последние пять матчей
  • «Хаддерсфилд» проиграл в одном из последних пяти матчей
  • У «Хаддерсфилда» 9 пропущенных мячей в последних 5 матчах (из них 7 — в последней игре)

Прогноз

В этом матче можно поставить на победу «Хаддерсфилда» и ТБ 2.5, по коэффициенту 4.00. Также можно сделать ставку «обе команды забьют», по коэффициенту 1.9.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.39 1.62 1.71 2.23
Мелбет 1.73 2.23
BetBoom 2.23 1.60 1.64 2.15 1.33 3.10
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Ванечка
Ванечка
вчера в 07:06
Хозяева выиграют
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