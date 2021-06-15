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«Хафнарфьордур» — «Стьярнан»: прогноз на матч Высшей лиги Исландии (16.06.2021)

вчера, 13:10

«Хафнарфьордур» и «Стьярнан» сыграют в очередном туре чемпионата Исландии.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Мелбет 1.67 4.20 4.26
1XBET 1.67 4.20 4.26

Ставки букмекеров

Букмекеры прогнозируют успех хозяев поля в этой игре. Поставить на победу «Хафнарфьордура» БК Фонбет предлагает по коэффициенту 1.83. Ничья котируется в 3.98, а заключить пари на гостевую победу «Стьярнана» можно за 3.88.

Что касается результативности, то здесь симпатии букмекеров на стороне верхового исхода. Ставки на ТБ(2,5) мячей идут по коэффициенту 1.63, ТМ(3,5) голов – 2.41.

Форма команд

Сыграв семь матчей в Высшей лиге, «Хафнарфьордур» смог набрать 10 очков. Команда одержала три победы и одну ничью, но последние матчи в чемпионате коллектив откровенно провалил.

Последовательными для «Хафнарфьордура» оказались поражения от «Рейкьявика» (0:2), «Лейкнира» (1:2) и «Викингура» (0:2). Эти неудачи откинули команду на шестую строчку в турнирной таблице.

«Стьярнан» пока не может похвастаться особыми успехами в текущем розыгрыше Высшей лиги. Первую победу в сезоне команда взяла только в прошлом туре, обыграв на своем поле «Валюр» (2:1).

Прежде «Стьярнан» трижды сыграл вничью и потерпел четыре фиаско, а в общем зачете команда расположилась на десятом месте. Крайне пассивно команда действует в атаке – всего пять голов в восьми играх.

Информация для ставок

• 5 побед одержал «Хафнарфьордур» в 10 прошлых матчах на своем поле
• «Стьярнан» не побеждал в 5 предыдущих гостевых играх во всех турнирах – три поражения и две ничьи
• Последняя встреча соперников на поле «Хафнарфьордура» завершилась крупной победой хозяев (3:0)

Прогноз

Предлагаем рассмотреть ставку на победу «Хафнарфьордура» по коэффициенту 1.83 в БК Фонбет.

Ранее букмекеры предлагали коэффициент 1.52 на победу «Данубио» в матче против «Атенаса».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Мелбет 2.46 1.59
1XBET 2.46 1.59
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ПлеймейкерЪ
ПлеймейкерЪ
вчера в 13:30
В предстоящем противостоянии между этими двумя командами главным претендентом на поражение является футбольный клуб «Стьярнан»
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