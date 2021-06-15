«Хафнарфьордур» — «Стьярнан»: прогноз на матч Высшей лиги Исландии (16.06.2021)

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вчера, 13:10

«Хафнарфьордур» и «Стьярнан» сыграют в очередном туре чемпионата Исландии.

Ставки букмекеров

Букмекеры прогнозируют успех хозяев поля в этой игре. Поставить на победу «Хафнарфьордура» БК Фонбет предлагает по коэффициенту 1.83. Ничья котируется в 3.98, а заключить пари на гостевую победу «Стьярнана» можно за 3.88.

Что касается результативности, то здесь симпатии букмекеров на стороне верхового исхода. Ставки на ТБ (2,5) мячей идут по коэффициенту 1.63, ТМ(3,5) голов – 2.41.

Форма команд

Сыграв семь матчей в Высшей лиге, «Хафнарфьордур» смог набрать 10 очков. Команда одержала три победы и одну ничью, но последние матчи в чемпионате коллектив откровенно провалил.

Последовательными для «Хафнарфьордура» оказались поражения от «Рейкьявика» (0:2), «Лейкнира» (1:2) и «Викингура» (0:2). Эти неудачи откинули команду на шестую строчку в турнирной таблице.

«Стьярнан» пока не может похвастаться особыми успехами в текущем розыгрыше Высшей лиги. Первую победу в сезоне команда взяла только в прошлом туре, обыграв на своем поле «Валюр» (2:1).

Прежде «Стьярнан» трижды сыграл вничью и потерпел четыре фиаско, а в общем зачете команда расположилась на десятом месте. Крайне пассивно команда действует в атаке – всего пять голов в восьми играх.

Информация для ставок

• 5 побед одержал «Хафнарфьордур» в 10 прошлых матчах на своем поле

• «Стьярнан» не побеждал в 5 предыдущих гостевых играх во всех турнирах – три поражения и две ничьи

• Последняя встреча соперников на поле «Хафнарфьордура» завершилась крупной победой хозяев (3:0)

Прогноз

Предлагаем рассмотреть ставку на победу «Хафнарфьордура» по коэффициенту 1.83 в БК Фонбет.

Ранее букмекеры предлагали коэффициент 1.52 на победу «Данубио» в матче против «Атенаса».