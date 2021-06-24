«Хаугесунд» — «Бранн». Прогноз на матч чемпионата Норвегии (24.06.2021)

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вчера, 04:46

В матче девятого тура Высшей лиги Норвегии «Бранн» отправится в гости к «Хаугесунду». Вашему вниманию прогноз и обзор ставок букмекеров на этот поединок.

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Мелбет считает «Хаугесунд» фаворитом этого матча. Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 2.2. В случае победы «Бранна» зайдет коэффициент 3.5. Ничейный исход котируется в 3.3.

Тотал больше 2.5 мячей можно сыграть по коэффициенту 2.00. Низовой исход (ТМ 2.5) оценивается в 1.83. Поставить на то, что команды обменяются голами, можно по коэффициенту 1.85.

Форма команд

«Хаугесунд» находится в нижней части турнирной таблицы, и игра с явным аутсайдером чемпионата — это отличная возможность подняться выше. В минувшем туре команда спокойно обыграла «Кристиансунд» (3:0), а туром ранее не смогла справиться «Лиллестремом» (1:2).

«Бранн» очень плохо начал чемпионат и после девяти туров занимает последнее место в таблице, имея всего 4 очка в активе и проведя на 3 матча больше «Хаугесунда». В прошедшем туре команда не смогла ничего сделать с «Оддом», проиграв (1:3), а туром ранее сыграла нулевую ничью с «Сарпсборгом».

Информация для ставок

«Хаугесунд» не проигрывает дома четыре матча подряд (две ничьи и две победы)

«Бранн» не может выиграть на выезде пять поединков кряду

Предыдущая очная встреча команд завершилась победой «Хаугесунда» со счетом 2:1

В последних 4 из 5 игр «Бранна» сыграла ставка «обе забьют – нет»

Прогноз

В этом матча мы ожидаем тотальное преимущество хозяев поля и предлагаем сделать выбор в пользу победы «Хаугесунда» по коэффициенту 2.2 в букмекерской конторе Мелбет.

Ранее букмекеры предложили коэффициент 1.5 на победу гостей с учетом форы (0) в матче «Шапекоэнсе» — «Интернасьонал».