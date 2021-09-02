«Хельмонд» — «Эммен». Прогноз на матч Первого дивизиона Нидерландов (03.09.2021)

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вчера, 08:28

«Хельмонд» играет против «Эммена» в рамках очередного тура Первого дивизиона Нидерландов. Этот поединок запланирован на 3 сентября 2021 года. Матч состоится в 22:00 по Москве. В прошлом сезоне «Хельмонд» смотрелся неплохо, но в этом у команды ничего не получается. Следить за действиями клуба можно в прямом эфире, к счастью, букмекеры уже представили котировки, которые могут сделать правильную ставку.

Ставки букмекеров

Фаворитом, по мнению букмекеров Фонбет, является «Эммен». Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 1.90. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 3.75 и на победу хозяев поля по 3.55.

Форма команд

«Хельмонд» в этом сезоне расположился на 19-й строчке в турнирной таблице. В активе нидерландского клуба — три балла. Команда забила четыре мяча и пропустила семь голов. В активе клуба — одна победа и три поражения. Единственная победа «Хельмонда» — это триумф над «Йонг ПСВ ». Клуб обыграл своего оппонента со счетом 1:0. Также команда уступила «Ден Босху» 2:0, проиграла «Йонг АЗ Алкмару» 1:2 и не смогла заработать баллов в матче против «Маастрихта», поединок завершился со счетом 3:2.

«Эммен» недалеко ушел от своего оппонента. У клуба в активе четыре пункта и 17-я строчка в турнирной таблице. Команда выиграла один поединок, один раз играла вничью и проиграла в двух матчах. У клуба в активе три забитых и пять пропущенных. «Эммен» играл вничью с «Телстаром» 1:1, проиграл «Эйндховену» 0:1 и «Графсхапу» 0:2, но обыграл «Ден Хааг» 1:2. В этом сезоне у команды мало что получается, скорее всего, клуб будет сражаться за выживание.

Информация для ставок

«Эммен» проиграл два матча из последних пяти

«Хельмонд» проиграл три матча из последних пяти

«Эммен» пропустил шесть голов в последних пяти матчах

Прогноз

Нидерландский чемпионат славится тем, что здесь всегда забивают много голов. Этот поединок не станет исключением из правил, голы здесь точно будут. Оба клуба плохо играют в защиту, но с атакой у них полный порядок, поэтому стоит присмотреться к ставке на обе команды забьют и нет ничьей по коэффициенту 2.17.