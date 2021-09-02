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«Хельмонд» — «Эммен». Прогноз на матч Первого дивизиона Нидерландов (03.09.2021)

вчера, 08:28

«Хельмонд» играет против «Эммена» в рамках очередного тура Первого дивизиона Нидерландов. Этот поединок запланирован на 3 сентября 2021 года. Матч состоится в 22:00 по Москве. В прошлом сезоне «Хельмонд» смотрелся неплохо, но в этом у команды ничего не получается. Следить за действиями клуба можно в прямом эфире, к счастью, букмекеры уже представили котировки, которые могут сделать правильную ставку.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.763.911.95
BetBoom 3.75 3.75 1.89

Ставки букмекеров

Фаворитом, по мнению букмекеров Фонбет, является «Эммен». Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 1.90. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 3.75 и на победу хозяев поля по 3.55.

Форма команд

«Хельмонд» в этом сезоне расположился на 19-й строчке в турнирной таблице. В активе нидерландского клуба — три балла. Команда забила четыре мяча и пропустила семь голов. В активе клуба — одна победа и три поражения. Единственная победа «Хельмонда» — это триумф над «Йонг ПСВ». Клуб обыграл своего оппонента со счетом 1:0. Также команда уступила «Ден Босху» 2:0, проиграла «Йонг АЗ Алкмару» 1:2 и не смогла заработать баллов в матче против «Маастрихта», поединок завершился со счетом 3:2.

«Эммен» недалеко ушел от своего оппонента. У клуба в активе четыре пункта и 17-я строчка в турнирной таблице. Команда выиграла один поединок, один раз играла вничью и проиграла в двух матчах. У клуба в активе три забитых и пять пропущенных. «Эммен» играл вничью с «Телстаром» 1:1, проиграл «Эйндховену» 0:1 и «Графсхапу» 0:2, но обыграл «Ден Хааг» 1:2. В этом сезоне у команды мало что получается, скорее всего, клуб будет сражаться за выживание.

Информация для ставок

  • «Эммен» проиграл два матча из последних пяти
  • «Хельмонд» проиграл три матча из последних пяти
  • «Эммен» пропустил шесть голов в последних пяти матчах

Прогноз

Нидерландский чемпионат славится тем, что здесь всегда забивают много голов. Этот поединок не станет исключением из правил, голы здесь точно будут. Оба клуба плохо играют в защиту, но с атакой у них полный порядок, поэтому стоит присмотреться к ставке на обе команды забьют и нет ничьей по коэффициенту 2.17.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.34 1.64 1.85 2.02
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Все комментарии
d6gukvb9eg4c
d6gukvb9eg4c
вчера в 16:21
«Эммен» одержит победу.
shlomo
shlomo
вчера в 11:37
Гости не проиграют
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