ХИФК — «Хонка». ‎Прогноз на матч чемпионата Финляндии (15.06.2021)

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вчера, 04:21

ХИФК сыграет против ФК «Хонка» в рамках перенесённого матча 1-го тура Высшей лиги Финляндии. Букмекеры БК Фонбет представили свои котировки на этот поединок.

Ставки букмекеров

Букмекеры считают ФК «Хонка» фаворитом этого матча. Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 2.5. Победа ХИФКа оценивается в 3.1. Ничейный исход представлен коэффициентом 3.00.

Форма команд

ХИФК с 11 баллами в активе расположился на пятой строчке в турнирной таблице, проведя на 2 матча меньше, чем три из четырёх клубов, опережающих нынешних хозяев поля. В этом сезоне команда выиграла 3 поединка, дважды сыграла вничью и проиграла в 1 матче. На счету клуба 9 забитых и 7 пропущенных мячей.

«Хонка» находится на восьмой строчке в турнирной таблице, проведя на матч больше ХИФКа и набрав 6 очков. На счету команды 2 победы и 5 поражений. Клуб забил 8 голов и пропустил 11 мячей.

Информация для ставок

«Хонка» пропустила пять голов в последних пяти матчах

ХИФК выиграл два матча из последних пяти

«Хонка» проиграла три матча из последних пяти

Прогноз

Актуальная ставка на эту игру — тотал забитых мячей больше двух по коэффициенту 1.7. Также можно поставить на ничью или победу ХИФКа по коэффициенту 1.53.

Ранее букмекеры предложили коэффициент 1.8 на то, что хозяева забьют первый гол в матче КТП — «Оулу».