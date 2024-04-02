«Химки» — «Ростов». Прогноз на матч кубка России. (02.04.2024)

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сегодня, 12:55

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской контры Лига Ставок можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Ростов». Команда играет на чужом поле, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.1. Победа «Химок» оценивается по 3.75, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.55.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.87. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 1.95. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.7.

Форма команд

«Химки» после вылета из РПЛ выпали из взгляда большинства футбольных фанатов, но является лидером ФНЛ с 42 баллами и рассчитывает на скорое возвращение в РПЛ . Также коллектив продолжает участие в пути регионов кубка России и на этот раз встретится с «Ростовом», который очень удачно начал вторую часть сезона. Тем не менее, хозяева постараются удивить подопечных Карпина и пробиться в следующий раунд. Два последних матча «Химок» завершились крупным поражением от «Енисея» (1:4) и неудачей с «Нефтехимиком» (1:3).

«Ростов» недавно проиграл ЦСКА в верхней сетке кубка страны (0:2), но продолжает играть в пути регионов. Команда является фаворитом в предстоящем поединке, но сильно расслабляться нельзя, ведь соперник достаточно серьезный и плотно готовится к этой встрече. В прошлом туре чемпионата России «Ростов» смог крупно обыграть «Динамо» Москва на выезде, а ранее на своем поле был обыгран и «Краснодар» (2:1).

Информация для ставок

Шесть из десяти последних матчей «Химок» завершились исходом «обе забьют — нет»

«Ростов» проиграл в шести из десяти последних выездных матчах (с учетом товарищеских встреч)

«Ростов» выиграл три последних матча у «Химок»

Прогноз

«Ростов» на данный момент выглядит очень уверенно и стабильно, поэтому «Химкам» придется большую часть времени обороняться. Предлагаем поверить в гостей и сделать ставку на их победу по коэффициенту 2.1 в букмекерской конторе Лига Ставок.