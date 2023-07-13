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«Химнасия» — «Бока Хуниорс». Прогноз на матч Суперлиги Аргентины (16.07.2023)

сегодня, 10:01
Бока Хуниорс

Ставки букмекеров

Линия букмекерской конторы Лига Ставок на победу гостей предлагает коэффициент 2.35, в то время как победа «Химнасии» будет стоить 3.2. В случае мирового соглашения между командами сыграет коэффициент 3.15.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle3.233.102.43
Pari 3.20 3.10 2.40

Также можно сделать выбор в пользу тотала больше 2.5 мячей по коэффициенту 2.4 или предположить, что много мячей болельщики не увидят (ТМ 2.5 по 1.55).

Форма команд

«Химнасия» не радует болельщиков в этом сезоне и занимает непривычное для себя 20 место в турнирной таблице Суперлиги Аргентины. Команда набрала 28 баллов и уступает сразу двум соперникам лишь по дополнительным характеристикам. В двух последних поединках «Химнасия» проиграла на выезде «Атлетико» Тукуман (0:2) и сыграла вничью с «Индепендьенте» (1:1).

«Бока Хуниорс» благодаря последним результатам смогла немного улучшить свои позиции и даже войти в зону лиги плей-офф. Коллектив занимает на данный момент девятое место с 35 баллами и отстает от ближайшего соперника на два пункта. Коллективу очень важно закрепиться на своей позиции, а для этого необходимо побеждать на выезде. В прошлом туре «Бока Хуниорс» на своем поле минимально обыграл «Уракан» (1:0), а ранее поделил очки на выезде с «Унион» (0:0).

Информация для ставок

  • «Химнасия» выиграла лишь два матча из десяти последних матчей во всех турнирах
  • Девять из десяти последних матчей «Бока Хуниорс» завершились исходом «обе забьют — нет»
  • Команды обменялись двумя победами в пяти последних встречах при одной ничьей

Прогноз

Исходя из статистики, команды имеют примерно равные показатели в личных встречах и вполне вероятно, что в этой игре могут поделить очки. Предлагаем рискнуть и сделать ставку на ничью по коэффициенту 3.15 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 1.97 1.87 1.53 2.54
Pari 1.55 2.45
Все комментарии
Варвар7
Варвар7
сегодня в 11:44
Обе команды находятся не в лучших кондициях , возможно ничья .Х.
Гость
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