«Химнасия» — «Бока Хуниорс». Прогноз на матч Суперлиги Аргентины (16.07.2023)

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сегодня, 10:01

Ставки букмекеров

Линия букмекерской конторы Лига Ставок на победу гостей предлагает коэффициент 2.35, в то время как победа «Химнасии» будет стоить 3.2. В случае мирового соглашения между командами сыграет коэффициент 3.15.

Также можно сделать выбор в пользу тотала больше 2.5 мячей по коэффициенту 2.4 или предположить, что много мячей болельщики не увидят (ТМ 2.5 по 1.55).

Форма команд

«Химнасия» не радует болельщиков в этом сезоне и занимает непривычное для себя 20 место в турнирной таблице Суперлиги Аргентины. Команда набрала 28 баллов и уступает сразу двум соперникам лишь по дополнительным характеристикам. В двух последних поединках «Химнасия» проиграла на выезде «Атлетико» Тукуман (0:2) и сыграла вничью с «Индепендьенте» (1:1).

«Бока Хуниорс» благодаря последним результатам смогла немного улучшить свои позиции и даже войти в зону лиги плей-офф. Коллектив занимает на данный момент девятое место с 35 баллами и отстает от ближайшего соперника на два пункта. Коллективу очень важно закрепиться на своей позиции, а для этого необходимо побеждать на выезде. В прошлом туре «Бока Хуниорс» на своем поле минимально обыграл «Уракан» (1:0), а ранее поделил очки на выезде с «Унион» (0:0).

Информация для ставок

«Химнасия» выиграла лишь два матча из десяти последних матчей во всех турнирах

Девять из десяти последних матчей «Бока Хуниорс» завершились исходом «обе забьют — нет»

Команды обменялись двумя победами в пяти последних встречах при одной ничьей

Прогноз

Исходя из статистики, команды имеют примерно равные показатели в личных встречах и вполне вероятно, что в этой игре могут поделить очки. Предлагаем рискнуть и сделать ставку на ничью по коэффициенту 3.15 в букмекерской конторе Лига Ставок.