«Хоффенхайм» — «Байер». Прогноз на матч Бундеслиги (07.05.2022)

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вчера, 13:48

Ставки букмекеров

Фаворитами этой встречи букмекеры называют гостей, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 2.03. В случае победы «Хоффенхайма», зайдет коэффициент 3.1. Ничью можно выбрать по 4.2.

Также в линии букмекеры предлагают 2.06 за ТБ 3.5 и ТМ 3.5 по 1.76. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.41.

Форма команд

«Байер» смог оправиться после нескольких потерь очков и сохранить за собой текущую третью позицию. Команда набрала 58 очков и опережает ближайшего соперника на три пункта. Коллективу из Леверкузена еще очень рано расслабляться и их ждет очень сложный выезд к «Хоффенхайму», где никому не бывает просто. В прошлом туре «Байер» обыграл на своем поле «Айнтрахт» Ф (2:0), а ранее крупно обыграл на выезде «Гройтер Фюрт» (4:1).

«Хоффенхайм» слишком сдал в результатах, о чем говорит серия без побед, которая длится уже несколько матчей. Команда идет на восьмом месте с 46 очками, хотя пару месяцев назад шла в первой пятерке турнирной таблицы. Клуб доигрывает сезон и не имеет шансов отобраться в еврокубки, однако может создать проблемы своему сопернику и красиво завершить этот футбольный год. В двух последних встречах «Хоффенхайм» проиграл «Фрайбургу» (2:2) и сыграл вничью с «Айнтрахитом» Ф (2:2).

Информация для ставок

«Хоффенхайм» не выигрывает уже семь матчей подряд в Бундеслиге

«Хоффенхайм» три из пяти последних матчей у «Байера» на своем стадионе

Три из четырех последних встреч между клубами завершились «обе забьют»

«Хоффенхайм» забивал в восьми матчах на своем стадионе из десяти последних

Прогноз

«Байер» нуждается в очках больше, чем «Хоффенхайм» и постарается с первых минут овладеть инициативой, доведя матч до уверенной победы. Предлагаем сделать ставку на победу «Байера» в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 2.03.