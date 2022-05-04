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«Хоффенхайм» — «Байер». Прогноз на матч Бундеслиги (07.05.2022)

вчера, 13:48
Байер (Леверкузен)

Ставки букмекеров

Фаворитами этой встречи букмекеры называют гостей, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 2.03. В случае победы «Хоффенхайма», зайдет коэффициент 3.1. Ничью можно выбрать по 4.2.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.204.362.08
Фонбет 3.15 4.20 2.00
Мелбет 3.32 4.28 2.08
1XBET 3.32 4.28 2.08
BetBoom 3.26 4.06 2.08

Также в линии букмекеры предлагают 2.06 за ТБ 3.5 и ТМ 3.5 по 1.76. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.41.

Форма команд

«Байер» смог оправиться после нескольких потерь очков и сохранить за собой текущую третью позицию. Команда набрала 58 очков и опережает ближайшего соперника на три пункта. Коллективу из Леверкузена еще очень рано расслабляться и их ждет очень сложный выезд к «Хоффенхайму», где никому не бывает просто. В прошлом туре «Байер» обыграл на своем поле «Айнтрахт» Ф (2:0), а ранее крупно обыграл на выезде «Гройтер Фюрт» (4:1).

«Хоффенхайм» слишком сдал в результатах, о чем говорит серия без побед, которая длится уже несколько матчей. Команда идет на восьмом месте с 46 очками, хотя пару месяцев назад шла в первой пятерке турнирной таблицы. Клуб доигрывает сезон и не имеет шансов отобраться в еврокубки, однако может создать проблемы своему сопернику и красиво завершить этот футбольный год. В двух последних встречах «Хоффенхайм» проиграл «Фрайбургу» (2:2) и сыграл вничью с «Айнтрахитом» Ф (2:2).

Информация для ставок

  • «Хоффенхайм» не выигрывает уже семь матчей подряд в Бундеслиге
  • «Хоффенхайм» три из пяти последних матчей у «Байера» на своем стадионе
  • Три из четырех последних встреч между клубами завершились «обе забьют»
  • «Хоффенхайм» забивал в восьми матчах на своем стадионе из десяти последних

Прогноз

«Байер» нуждается в очках больше, чем «Хоффенхайм» и постарается с первых минут овладеть инициативой, доведя матч до уверенной победы. Предлагаем сделать ставку на победу «Байера» в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 2.03.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.85 1.47 2.29 1.68
Мелбет 2.74 1.43
1XBET 2.74 1.43
Все комментарии
Adrian von Ziegler
Adrian von Ziegler
вчера в 14:27
Обе команды забьют.
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