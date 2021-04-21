«Хоффенхайм» — «Боруссия» М. Прогноз на матч чемпионата Германии (21.04.2021)

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вчера, 08:01

В 30-м туре Бундеслиги «Боруссия» М сыграет на выезде с «Хоффенхаймом». Предлагаем ознакомиться с прогнозом и обзором ставок букмекеров на этот поединок.

Ставки букмекеров

Фаворитами встречи букмекеры называют гостей, поставить на победу которых можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 2.23. В случае победы «Хоффенхайма» зайдет коэффициент 3.15. Ничью можно сыграть по коэффициенту 3.75.

Также в линии букмекеры предлагают коэффициент 1.63 на ТБ 2.5 и 2.37 на ТМ 2.5. Исход «обе забьют» котируется в 1.53.

Форма команд

«Боруссия» М вновь обрела свою форму и сейчас пытается наверстать упущенные в середине сезона очки. Команда не проигрывает несколько матчей, и следующая встреча очень важна для клуба с точки зрения борьбы за попадание в еврокубки. В прошлом туре «Боруссия» разгромила «Айнтрахт» (4:0), а неделей ранее сыграла вничью с «Гертой» (2:2).

«Хоффенхайм» проводит плохой отрезок сезона и давно не может победить. Команда имеет небольшой запас очков перед зоной вылета, однако «Хоффенхайму» не стоит расслабляться, ведь до конца сезона осталось еще несколько туров. В прошлом туре «Хоффенхайм» провел безголевые ничьи с «Байером» и «РБ Лейпциг».

Информация для ставок

Четыре последних матча «Боруссии» закончились тоталом больше 2.5 мячей

«Хоффенхайм» не может победить пять матчей подряд

«Хоффенхайм» три матча подряд не может обыграть «Боруссию» М на своем поле

«Боруссия» забивала в восьми из десяти последних матчей на выезде

Прогноз

«Боруссия» имеет хорошую статистику в матчах с «Хоффенхаймом», и в этот раз менхенгладбахцам очень нужна победа, чтобы продвинуться по турнирной таблице. Сделать ставку на победу гостей можно по коэффициенту 2.23 в букмекерской конторе Мелбет.