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«Хоффенхайм» — «Боруссия» М. Прогноз на матч чемпионата Германии (21.04.2021)

вчера, 08:01

В 30-м туре Бундеслиги «Боруссия» М сыграет на выезде с «Хоффенхаймом». Предлагаем ознакомиться с прогнозом и обзором ставок букмекеров на этот поединок.

Ставки на футбольные матчи

Ставки букмекеров

Фаворитами встречи букмекеры называют гостей, поставить на победу которых можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 2.23. В случае победы «Хоффенхайма» зайдет коэффициент 3.15. Ничью можно сыграть по коэффициенту 3.75.

Также в линии букмекеры предлагают коэффициент 1.63 на ТБ 2.5 и 2.37 на ТМ 2.5. Исход «обе забьют» котируется в 1.53.

Форма команд

«Боруссия» М вновь обрела свою форму и сейчас пытается наверстать упущенные в середине сезона очки. Команда не проигрывает несколько матчей, и следующая встреча очень важна для клуба с точки зрения борьбы за попадание в еврокубки. В прошлом туре «Боруссия» разгромила «Айнтрахт» (4:0), а неделей ранее сыграла вничью с «Гертой» (2:2).

«Хоффенхайм» проводит плохой отрезок сезона и давно не может победить. Команда имеет небольшой запас очков перед зоной вылета, однако «Хоффенхайму» не стоит расслабляться, ведь до конца сезона осталось еще несколько туров. В прошлом туре «Хоффенхайм» провел безголевые ничьи с «Байером» и «РБ Лейпциг».

Информация для ставок

  • Четыре последних матча «Боруссии» закончились тоталом больше 2.5 мячей
  • «Хоффенхайм» не может победить пять матчей подряд
  • «Хоффенхайм» три матча подряд не может обыграть «Боруссию» М на своем поле
  • «Боруссия» забивала в восьми из десяти последних матчей на выезде

Прогноз

«Боруссия» имеет хорошую статистику в матчах с «Хоффенхаймом», и в этот раз менхенгладбахцам очень нужна победа, чтобы продвинуться по турнирной таблице. Сделать ставку на победу гостей можно по коэффициенту 2.23 в букмекерской конторе Мелбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.54 1.57 1.99 1.92
Лига Ставок 2.46 1.55 1.96 1.85
Мелбет 2.55 1.54
1XBET 3.80 1.25 2.51 1.53 1.89 1.98
BetBoom 4.21 1.24 2.47 1.57 1.94 1.90
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sv_1969
sv_1969
вчера в 08:21
Тб должны наиграть
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