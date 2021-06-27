Хорватия — Испания. Прогноз на матч Евро-2020 (28.06.2021)

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вчера, 08:58

В 1/8 финала Евро-2020 нас ждет встреча национальных сборных Хорватии и Испании. Мы предлагаем ознакомиться с прогнозами и обзором ставок на данный поединок.

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию БК Мелбет, можно сделать вывод, что букмекеры определились с явным фаворитом в этом матче. Поставить на победу Испании можно по коэффициенту 1.6. Победа Хорватии оценивается по 6.55, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.72.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.1. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.74. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. Коэффициент на данный исход составляет 2.15.

Форма команд

Сборная Хорватии заняла второе место в своей группе, что позволило команде выйти в плей-офф, хотя эта задача вопросом после первых двух игр. Сначала хорваты уступили Англии (0:1), а потом сыграли вничью с Чехией (1:1), но в последней игре одержали победу над Шотландией (3:1) и получили заветную путевку в следующий этап.

Испанская сборная показала не самую лучшую игру на групповом этапе, команда заняла второе место. В первых двух матчах оформила две ничьи — со Швецией (0:0) и Хорватией (1:1), но победа в последнем поединке над Словакией (5:0) помогла команде выйти дальше и получить в соперники не самую сильную сборную.

Информация для ставок

• Хорватия смогла одержать лишь одну победу в последних пяти поединках

• Испания не проигрывает 11 игр кряду

• Хорватия пропускает минимум гол в пяти последних матчах

• Минувшая очная встреча завершилась победой Испании (3:2)

Прогноз

Поединок двух сборных хорошего уровня. Верим, что преимуществом будут владеть испанцы, но предлагаем поставить на то, что будут мячи в обоих воротах. Сделать ставку на «обе забьют» можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 2.15.

Ранее букмекеры предлагали поставить на ничейный результат в матче Евро-2020 между сборными Бельгии и Португалии по коэффициенту 3.22.