«Хьюстон Динамо» — «Сан-Хосе Эртквейкс». Прогноз на матч МЛС (22.06.2023)

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вчера, 13:34

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче букмекеры называют «Хьюстон Динамо» ставки на победу которого, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.7. Сделать выбор в пользу гостей можно по 4.6, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 4.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.72, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 2.12. Сделать ставку на «обе забьют» можно по коэффициенту 1.7.

Форма команд

«Хьюстон Динамо» идет в зоне плей-офф западной конференции, а именно на шестом месте с 24 баллами и опережает ближайшего соперника всего на один пункт. Перед командой стоит задача попасть в плей-офф, но впереди еще много туров и все может поменяться. В случае победы в предстоящей встрече коллектив сравняется по очкам с «Сан-Хосе Эртквейкс», что является лучшей мотивацией. Два последних матча «Хьюстон Динамо» завершились двумя победами над «Лос-Анджелес ФК » (1:0, 4:0).

«Сан-Хосе Эртквейкс» занимает добротное четвертое место с 27 баллами и отстает от ближайшего соперника всего на два пункта. Команда хочет завершить сезон как можно выше и готовиться к плей-офф, без нервных концовок сезона. В предстоящей встрече при хорошей концентрации и доле везения, гости могут замахнуться даже на победу. В прошлом туре «Сан-Хосе Эртквейкс» сыграл вничью с «Портленд Тимберс» (0:0), а ранее обыграл на своем поле «Филадельфию Юнион» (2:1).

Информация для ставок

Пять из шести последних матчей «Хьюстон Динамо» завершились тоталом больше 2.5 мячей

«Сан-Хосе Эртквейкс» не проигрывает уже пять поединков подряд

Пять последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Предполагаем, что матч будет напряженным, но команды смогут отличиться в воротах соперника минимум по одному разу. Сделать ставку на вариант «обе забьют» по коэффициенту 1.7 в букмекерской конторе Лига Ставок.