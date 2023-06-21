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«Хьюстон Динамо» — «Сан-Хосе Эртквейкс». Прогноз на матч МЛС (22.06.2023)

вчера, 13:34
Хьюстон Динамо

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче букмекеры называют «Хьюстон Динамо» ставки на победу которого, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.7. Сделать выбор в пользу гостей можно по 4.6, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 4.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.674.175.21

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.72, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 2.12. Сделать ставку на «обе забьют» можно по коэффициенту 1.7.

Форма команд

«Хьюстон Динамо» идет в зоне плей-офф западной конференции, а именно на шестом месте с 24 баллами и опережает ближайшего соперника всего на один пункт. Перед командой стоит задача попасть в плей-офф, но впереди еще много туров и все может поменяться. В случае победы в предстоящей встрече коллектив сравняется по очкам с «Сан-Хосе Эртквейкс», что является лучшей мотивацией. Два последних матча «Хьюстон Динамо» завершились двумя победами над «Лос-Анджелес ФК» (1:0, 4:0).

«Сан-Хосе Эртквейкс» занимает добротное четвертое место с 27 баллами и отстает от ближайшего соперника всего на два пункта. Команда хочет завершить сезон как можно выше и готовиться к плей-офф, без нервных концовок сезона. В предстоящей встрече при хорошей концентрации и доле везения, гости могут замахнуться даже на победу. В прошлом туре «Сан-Хосе Эртквейкс» сыграл вничью с «Портленд Тимберс» (0:0), а ранее обыграл на своем поле «Филадельфию Юнион» (2:1).

Информация для ставок

  • Пять из шести последних матчей «Хьюстон Динамо» завершились тоталом больше 2.5 мячей
  • «Сан-Хосе Эртквейкс» не проигрывает уже пять поединков подряд
  • Пять последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Предполагаем, что матч будет напряженным, но команды смогут отличиться в воротах соперника минимум по одному разу. Сделать ставку на вариант «обе забьют» по коэффициенту 1.7 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.14 1.77 1.67 2.30
Все комментарии
shlomo2
shlomo2
вчера в 16:14
“Сан-Хосе” к данному моменту в розыгрыше 2023-го года успел провести десять выездных противостояний, лишь в одном из которых он сумел взять “верх”. Это неудивительно, ведь на чужих полях коллектив за два тайма допускает аж 1.6 непростительных ошибок вблизи своих ворот, забивая при этом 0.8 голов.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 15:44
Динамо из Хьюстона фаворит этого матча на них и поставлю, п1!
Гость
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