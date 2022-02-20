«Бенгалуру» – «Одиша». Прогноз на матч индийской Суперлиги (21.02.2022)

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вчера, 12:41

Ставки букмекеров

Судя по линии букмекерской конторы Фонбет, фаворит встречи букмекерами был определен без проблем. На победу «Бенгалуру» предлагается коэффициент 1.7. Если победят гости, то залетит коэффициент 4.1. На ничью можно также загрузить по коэффициенту 4.1.

Тотал больше 3 мячей в этой встрече букмекеры предлагают по коэффициенту 1.72. Низовой исход матча (ТМ 3) можно взять за 2.05. Поставить на то, что команды обменяются голами можно по коэффициенту 1.5.

Форма команд

«Бенгалуру» проиграл два последних поединка с одинаковым счетом (1:2). Обидчиками коллектива стали «Норт-Ист Юнайтед» и «Хайдарабад». После 17 проведенных игр чемпионата команда находится на шестом месте в турнирной таблице и продолжает бороться за попадание в топ-4.

«Одиша» расположилась дно строчкой ниже и имеет на один балл меньше. Клуб в последнем туре расписал голевую домашнюю ничью с «Ченнайном» (2:2), а чуть ранее на выезде был разгромлен «Мумбаи Сити» со счетом (1:4).

Информация для ставок

«Бенгалуру» одержал три победы и потерпел два поражения в последних пяти поединках

У «Одиши» одна победа в последних шести матчах

Три минувшие очные встречи закончились результатом «обе забьют»

Четыре из пяти последних игры с участием и «Бенгаулуру» и «Одиши» завершились пробитием ТБ 2.5

Прогноз

Хозяева фавориты встречи и приложат максимум усилий для достижения необходимого результата и оформлению трех очков. Гости постараются навязать борьбу и также зацепиться за очки, но мы верим в победу «Бенгалуру» и предлагаем поставить на нее в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.7.