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«Хайдарабад» — «Мохун Баган». Прогноз на матч индийской Суперлиги (08.02.2022)

вчера, 22:16

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию БК Фонбет, можно сделать вывод, что с фаворитом в этом матче букмекеры определиться не смогли. «Мохун Баган» играет на выезде, и поставить на победу данного клуба можно по коэффициенту 2.96. В случае победы «Хайдарабада» зайдет приятный коэффициент 2.2, а ничейный результат оценивается по коэффициенту 3.52.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.243.613.02
Мелбет 2.22 3.52 2.93
1XBET 2.22 3.52 2.93
BetBoom 2.19 3.49 2.98

ТБ 2.5 мячей в этом поединке букмекеры дают по коэффициенту 1.7. Тотал меньше 2.5 голов предлагают за 2.15. Поставить на обмен голами можно по коэффициенту 1.6.

Форма команд

«Хайдарабад» в трех последних матчах взял максимально возможное количество очков и продолжает удерживать чемпионскую позицию в таблице. На пути у коллектива были «Норт-Ист Юнайтед», «Одиша» и «Ист Бенгал», обыграть которых на выезде удалось со счетом (5:0), (3:2) и (4:0) соответственно.

«Мохун Баган» также вплотную приближен к верхней части таблицы и имея в запасе две игры, отстает от нынешнего соперника всего на шесть очков. В минувших двух турах команда положила в копилку четыре балла благодаря победе над «Ист Бенгалом» (3:1) и ничьей с «Мумбаи Сити» (1:1).

Информация для ставок

  • «Хайдарабад» выиграл три игры кряду
  • Беспроигрышная серия «Мохун Багана» составляет восемь встреч
  • Все три минувших очных поединка завершились вничью
  • «Мохун Баган» забивает на выезде в пяти матчах подряд

Прогноз

Игра будет проходить без явного преимущества одной из команд. Трудно сказать, кто завоюет три очка, поэтому предлагаем рискнуть и сделать ставку на ничью по коэффициенту 3.52 в букмекерской конторе Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.16 1.68 1.69 2.15
Мелбет 2.18 1.70
1XBET 2.18 1.70
Все комментарии
Gahi
Gahi
сегодня в 03:24
Победа или ничья команды хозяев в этом матче. Удачи
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