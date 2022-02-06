«Хайдарабад» — «Мохун Баган». Прогноз на матч индийской Суперлиги (08.02.2022)

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вчера, 22:16

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию БК Фонбет, можно сделать вывод, что с фаворитом в этом матче букмекеры определиться не смогли. «Мохун Баган» играет на выезде, и поставить на победу данного клуба можно по коэффициенту 2.96. В случае победы «Хайдарабада» зайдет приятный коэффициент 2.2, а ничейный результат оценивается по коэффициенту 3.52.

ТБ 2.5 мячей в этом поединке букмекеры дают по коэффициенту 1.7. Тотал меньше 2.5 голов предлагают за 2.15. Поставить на обмен голами можно по коэффициенту 1.6.

Форма команд

«Хайдарабад» в трех последних матчах взял максимально возможное количество очков и продолжает удерживать чемпионскую позицию в таблице. На пути у коллектива были «Норт-Ист Юнайтед», «Одиша» и «Ист Бенгал», обыграть которых на выезде удалось со счетом (5:0), (3:2) и (4:0) соответственно.

«Мохун Баган» также вплотную приближен к верхней части таблицы и имея в запасе две игры, отстает от нынешнего соперника всего на шесть очков. В минувших двух турах команда положила в копилку четыре балла благодаря победе над «Ист Бенгалом» (3:1) и ничьей с «Мумбаи Сити» (1:1).

Информация для ставок

«Хайдарабад» выиграл три игры кряду

Беспроигрышная серия «Мохун Багана» составляет восемь встреч

Все три минувших очных поединка завершились вничью

«Мохун Баган» забивает на выезде в пяти матчах подряд

Прогноз

Игра будет проходить без явного преимущества одной из команд. Трудно сказать, кто завоюет три очка, поэтому предлагаем рискнуть и сделать ставку на ничью по коэффициенту 3.52 в букмекерской конторе Фонбет.