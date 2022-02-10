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«Мохун Баган» — «Норт-Ист Юнайтед». Прогноз на матч индийской суперлиги (12.02.2022)

вчера, 23:02

Ставки букмекеров

Однозначного фаворита этой встречи букмекеры выделить не смогли. Поставить на победу «Джамшедпура» можно в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 2.35. В случае успеха гостей зайдет приятный коэффициент 2.8. На ничью можно загрузить по коэффициенту 3.64.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.355.147.70

Также букмекеры предлагают в своей линии достаточно интересные коэффициенты на тоталы. Взять ТБ 2.5 можно за 1.68, а поверить в ТМ 2.5 предлагают по коэффициенту 2.16. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.6.

Форма команд

«Мохун Баган» после 13 матчей находится на четвертом месте в турнирной таблице, имея в активе 23 очка и две игры в запасе. Команда не проигрывает уже достаточно длительный период и в последних турах переиграла на выезде лидера чемпионата «Хайдарабад» (2:1), а также расписала ничью (1:1) с «Мумбаи Сити».

«Норт-Ист Юнайтед» в свою очередь наоборот не может выиграть долгое время и нарастил неприятную безвыигрышную серию. Клуб в минувших турах сражался с «Хайдарабадом» и «Кералой Бластерс», но за очки зацепиться не сумел, поражения (0:5) и (1:2).

Информация для ставок

  • Беспроигрышная серия «Мохун Багана» насчитывает девять поединков (пять ничьих и четыре победы)
  • У «Норт-Ист Юнайтед» четыре поражения в последних пяти матчах
  • Четыре минувшие очные встречи закончились результатом «обе забьют»
  • Три из четырех последних игр «Норт-Ист Юнайтед» завершились пробитием тотала больше 2.5 мячей

Прогноз

Скорее всего, нас ожидает матч с большим количеством обоюдных опасных атак, и мы станем свидетелями обмена голами. Сделать ставку на «обе забьют» можно по коэффициенту 1.6 в букмекерской конторе Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.53 1.51 1.97 1.83
Все комментарии
Gahi
Gahi
сегодня в 01:55
Победа команды хозяев поля и тотал больше 2,5 в этом матче. Удачи
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