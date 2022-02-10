«Мохун Баган» — «Норт-Ист Юнайтед». Прогноз на матч индийской суперлиги (12.02.2022)

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вчера, 23:02

Ставки букмекеров

Однозначного фаворита этой встречи букмекеры выделить не смогли. Поставить на победу «Джамшедпура» можно в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 2.35. В случае успеха гостей зайдет приятный коэффициент 2.8. На ничью можно загрузить по коэффициенту 3.64.

Также букмекеры предлагают в своей линии достаточно интересные коэффициенты на тоталы. Взять ТБ 2.5 можно за 1.68, а поверить в ТМ 2.5 предлагают по коэффициенту 2.16. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.6.

Форма команд

«Мохун Баган» после 13 матчей находится на четвертом месте в турнирной таблице, имея в активе 23 очка и две игры в запасе. Команда не проигрывает уже достаточно длительный период и в последних турах переиграла на выезде лидера чемпионата «Хайдарабад» (2:1), а также расписала ничью (1:1) с «Мумбаи Сити».

«Норт-Ист Юнайтед» в свою очередь наоборот не может выиграть долгое время и нарастил неприятную безвыигрышную серию. Клуб в минувших турах сражался с «Хайдарабадом» и «Кералой Бластерс», но за очки зацепиться не сумел, поражения (0:5) и (1:2).

Информация для ставок

Беспроигрышная серия «Мохун Багана» насчитывает девять поединков (пять ничьих и четыре победы)

У «Норт-Ист Юнайтед» четыре поражения в последних пяти матчах

Четыре минувшие очные встречи закончились результатом «обе забьют»

Три из четырех последних игр «Норт-Ист Юнайтед» завершились пробитием тотала больше 2.5 мячей

Прогноз

Скорее всего, нас ожидает матч с большим количеством обоюдных опасных атак, и мы станем свидетелями обмена голами. Сделать ставку на «обе забьют» можно по коэффициенту 1.6 в букмекерской конторе Фонбет.