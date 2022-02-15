«Одиша» — «Ченнайн». Прогноз на матч индийской Суперлиги (16.02.2022)   

1644914205

вчера, 11:36

Ставки букмекеров

Явного фаворита встречи букмекеры выделить не смогли. Поставить на победу «Одиши» можно по коэффициенту 2.7 в букмекерской конторе Фонбет. Успех «Одиши» оценивается по коэффициенту 2.3, а ничья зайдет с коэффициентом 3.86.

Интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент как на тотал больше 2.5 составляет 1.55, тогда как на тотал меньше 2.5 – 2.26. На «обе забьют» предлагают поставить по коэффициенту 1.5.

Форма команд

«Одиша» всего на два очка опережает своего нынешнего соперника и на четыре отстает от заветной зоны топ-4. В последних двух турах коллектив три очка, так как сначала обыграл на выезде «Ист Бенгал» (2:1), а затем разгромно уступил «Мумбаи Сити» со счетом (1:4).

«Ченнайн» расположился на восьмом месте и имеет в копилке 19 очков после 16 сыгранных поединков. Команда неудачно провела минувшие встречи и не смогла зацепиться за очки, домашние поражения коллективу нанесли «Мумбаи Сити» (0:1) и «Гоа» с неприличным счетом (0:5).

Информация для ставок

«Одиша» выиграла один из пяти последних матчей

Безвыигрышная серия «Ченнайна» насчитывает четыре поединка (три поражения и одна ничья)

Две минувшие очные встречи завершились победой «Ченнайна» (2:1)

Четыре последних игры с участием «Одиши» закончились результатом «обе забьют»

Прогноз

Игра будет проходить в равном ключе без явного преимущества одной из команд. Мы увидим достаточно опасных моментов, которых должно хватить для обмена голами. Рекомендуем сделать ставку на «обе забьют» в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.5.