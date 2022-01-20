«Ингольштадт» — «Дармштадт». Прогноз на матч второй Бундеслиги (22.01.2022)

Ставки букмекеров
Если посмотреть на линию букмекерской конторы Фонбет, можно сделать вывод, что небольшим фаворитом в этом матче является «Дармштадт». Команда играет на выезде, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.81. Победа «Ингольштадта» оценивается по 4.3, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.75.
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завтра, 15:30
Букмекеры не очень верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.73. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 2.11. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.66.
Форма команд
«Дармштадт» в нынешнем сезоне поставил серьезную цель выхода в Бундеслигу и на данный момент неплохо идет в турнирной таблице, а именно на второй позиции. Коллектив набрал 36 очков и только на один пункт отстает от лидера «Санкт-Паули». Команда забила 43 мяча в матчах чемпионата, что является лучшим показателем турнира. В последнем матче «Дармштадт» расписал ничью с «Карлсруэ» (2:2), а ранее уверенно обыграл «Ян» Регенсбург (4:2).
«Ингольштадт» идет на последнем месте в турнирной таблице второй Бундеслиги. Команда очень много пропускает, и смогла набрать только десять очков. Отставание от ближайшего соперника в турнирной таблице составляет пять баллов, которые коллективу придется отыгрывать, чтобы остаться в борьбе за сохранение прописки. Последние два поединка «Ингольштадта» завершились поражением от «Хайденхайма» (1:2) и крупной победой над «Динамо» Дрезден (3:0).
Информация для ставок
- Шесть из восьми последних матчей «Дармштадта» завершились тоталом больше 2.5 мячей
- «Ингольштадт» выиграл только два поединка из десяти последних во всех турнирах
- Четыре из шести последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей
- «Дармштадт» выиграл только одну встречу у «Ингольштадта» из последних восьми
Прогноз
Команды находятся на разных полюсах турнирной таблицы, но каждая нуждается в очках для решения своих задач. Предполагаем, что шансов у аутсайдера крайне мало, чтобы набрать очки в это поединке. Сделать ставку на победу «Дармштадта» можно по коэффициенту 1.81 в букмекерской конторе Фонбет.