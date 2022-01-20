«Ингольштадт» — «Дармштадт». Прогноз на матч второй Бундеслиги (22.01.2022)

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вчера, 17:04

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Фонбет, можно сделать вывод, что небольшим фаворитом в этом матче является «Дармштадт». Команда играет на выезде, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.81. Победа «Ингольштадта» оценивается по 4.3, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.75.

Букмекеры не очень верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.73. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 2.11. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.66.

Форма команд

«Дармштадт» в нынешнем сезоне поставил серьезную цель выхода в Бундеслигу и на данный момент неплохо идет в турнирной таблице, а именно на второй позиции. Коллектив набрал 36 очков и только на один пункт отстает от лидера «Санкт-Паули». Команда забила 43 мяча в матчах чемпионата, что является лучшим показателем турнира. В последнем матче «Дармштадт» расписал ничью с «Карлсруэ» (2:2), а ранее уверенно обыграл «Ян» Регенсбург (4:2).

«Ингольштадт» идет на последнем месте в турнирной таблице второй Бундеслиги. Команда очень много пропускает, и смогла набрать только десять очков. Отставание от ближайшего соперника в турнирной таблице составляет пять баллов, которые коллективу придется отыгрывать, чтобы остаться в борьбе за сохранение прописки. Последние два поединка «Ингольштадта» завершились поражением от «Хайденхайма» (1:2) и крупной победой над «Динамо» Дрезден (3:0).

Информация для ставок

Шесть из восьми последних матчей «Дармштадта» завершились тоталом больше 2.5 мячей

«Ингольштадт» выиграл только два поединка из десяти последних во всех турнирах

Четыре из шести последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

«Дармштадт» выиграл только одну встречу у «Ингольштадта» из последних восьми

Прогноз

Команды находятся на разных полюсах турнирной таблицы, но каждая нуждается в очках для решения своих задач. Предполагаем, что шансов у аутсайдера крайне мало, чтобы набрать очки в это поединке. Сделать ставку на победу «Дармштадта» можно по коэффициенту 1.81 в букмекерской конторе Фонбет.