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«Ингольштадт» — «Дармштадт». Прогноз на матч второй Бундеслиги (22.01.2022)

вчера, 17:04

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Фонбет, можно сделать вывод, что небольшим фаворитом в этом матче является «Дармштадт». Команда играет на выезде, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.81. Победа «Ингольштадта» оценивается по 4.3, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.75.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
BetBoom 4.29 3.69 1.81

Букмекеры не очень верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.73. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 2.11. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.66.

Форма команд

«Дармштадт» в нынешнем сезоне поставил серьезную цель выхода в Бундеслигу и на данный момент неплохо идет в турнирной таблице, а именно на второй позиции. Коллектив набрал 36 очков и только на один пункт отстает от лидера «Санкт-Паули». Команда забила 43 мяча в матчах чемпионата, что является лучшим показателем турнира. В последнем матче «Дармштадт» расписал ничью с «Карлсруэ» (2:2), а ранее уверенно обыграл «Ян» Регенсбург (4:2).

«Ингольштадт» идет на последнем месте в турнирной таблице второй Бундеслиги. Команда очень много пропускает, и смогла набрать только десять очков. Отставание от ближайшего соперника в турнирной таблице составляет пять баллов, которые коллективу придется отыгрывать, чтобы остаться в борьбе за сохранение прописки. Последние два поединка «Ингольштадта» завершились поражением от «Хайденхайма» (1:2) и крупной победой над «Динамо» Дрезден (3:0).

Информация для ставок

  • Шесть из восьми последних матчей «Дармштадта» завершились тоталом больше 2.5 мячей
  • «Ингольштадт» выиграл только два поединка из десяти последних во всех турнирах
  • Четыре из шести последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей
  • «Дармштадт» выиграл только одну встречу у «Ингольштадта» из последних восьми

Прогноз

Команды находятся на разных полюсах турнирной таблицы, но каждая нуждается в очках для решения своих задач. Предполагаем, что шансов у аутсайдера крайне мало, чтобы набрать очки в это поединке. Сделать ставку на победу «Дармштадта» можно по коэффициенту 1.81 в букмекерской конторе Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
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