«Институто» — «Бельграно». Прогноз на матч Суперлиги Аргентины (03.07.2023)

Ставки букмекеров
Большое преимущество букмекеры отдают хозяевам, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.35. В случае победы «Бельграно», зайдет коэффициент 3.45. Ничью можно выбрать по коэффициенту 2.95.
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1 : 0
завершен
сегодня, 01:00
Также в линии букмекеры предлагают коэффициент 2.65 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 1.48. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 2.13.
Форма команд
«Институто» идет в самых низах турнирной таблицы и не радует болельщиков результатами. На данный момент клуб занимает 23 место с 22 баллами и отстает от ближайшего соперника всего на один пункт. В домашней встрече с соперником из зоны плей-офф и ничья была бы неплохим результатом для одного из аутсайдеров Суперлиги Аргентины. Два последних матча «Институто» завершились выездным поражением от «Ривер Плейт» (1:3) и ничьей с «Расингом» (1:1).
«Бельграно» выступает в нынешнем сезоне достаточно успешно, но пробиться в группу лидеров им не позволяет отсутствие стабильности. Перед стартом очередного тура чемпионата Аргентины команда располагается на седьмое строчке с 34 баллами, но таблица очень плотная и любая осечка может привести к потере даже нескольких строчек сразу. В прошлой игре «Бельграно» на своем поле одолел «Банфилд» (2:0), а ранее уступил на выезде «Дефенса и Хустисия» (1:3).
Информация для ставок
- Четыре последних матча «Институто» завершились исходом «обе забьют»
- «Бельграно» выиграл лишь пять матчей из десяти последних во всех турнирах
- Девять из десяти последних поединков «Бельграно» завершились тоталом меньше 2.5 мячей
Прогноз
Клубы в личных встречах редко забивают друг другу, и мы предполагаем, что и в этом поединке один из них не сможет отличиться голом. Предлагаем сделать ставку на исход «обе забьют – нет» по коэффициенту 1.72 в букмекерской конторе Лига Ставок.