«Институто» — «Бельграно». Прогноз на матч Суперлиги Аргентины (03.07.2023)

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вчера, 17:37

Ставки букмекеров

Большое преимущество букмекеры отдают хозяевам, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.35. В случае победы «Бельграно», зайдет коэффициент 3.45. Ничью можно выбрать по коэффициенту 2.95.

Также в линии букмекеры предлагают коэффициент 2.65 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 1.48. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 2.13.

Форма команд

«Институто» идет в самых низах турнирной таблицы и не радует болельщиков результатами. На данный момент клуб занимает 23 место с 22 баллами и отстает от ближайшего соперника всего на один пункт. В домашней встрече с соперником из зоны плей-офф и ничья была бы неплохим результатом для одного из аутсайдеров Суперлиги Аргентины. Два последних матча «Институто» завершились выездным поражением от «Ривер Плейт» (1:3) и ничьей с «Расингом» (1:1).

«Бельграно» выступает в нынешнем сезоне достаточно успешно, но пробиться в группу лидеров им не позволяет отсутствие стабильности. Перед стартом очередного тура чемпионата Аргентины команда располагается на седьмое строчке с 34 баллами, но таблица очень плотная и любая осечка может привести к потере даже нескольких строчек сразу. В прошлой игре «Бельграно» на своем поле одолел «Банфилд» (2:0), а ранее уступил на выезде «Дефенса и Хустисия» (1:3).

Информация для ставок

Четыре последних матча «Институто» завершились исходом «обе забьют»

«Бельграно» выиграл лишь пять матчей из десяти последних во всех турнирах

Девять из десяти последних поединков «Бельграно» завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Клубы в личных встречах редко забивают друг другу, и мы предполагаем, что и в этом поединке один из них не сможет отличиться голом. Предлагаем сделать ставку на исход «обе забьют – нет» по коэффициенту 1.72 в букмекерской конторе Лига Ставок.