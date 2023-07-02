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«Институто» — «Бельграно». Прогноз на матч Суперлиги Аргентины (03.07.2023)

вчера, 17:37
Бельграно

Ставки букмекеров

Большое преимущество букмекеры отдают хозяевам, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.35. В случае победы «Бельграно», зайдет коэффициент 3.45. Ничью можно выбрать по коэффициенту 2.95.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle2.422.933.58

Также в линии букмекеры предлагают коэффициент 2.65 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 1.48. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 2.13.

Форма команд

«Институто» идет в самых низах турнирной таблицы и не радует болельщиков результатами. На данный момент клуб занимает 23 место с 22 баллами и отстает от ближайшего соперника всего на один пункт. В домашней встрече с соперником из зоны плей-офф и ничья была бы неплохим результатом для одного из аутсайдеров Суперлиги Аргентины. Два последних матча «Институто» завершились выездным поражением от «Ривер Плейт» (1:3) и ничьей с «Расингом» (1:1).

«Бельграно» выступает в нынешнем сезоне достаточно успешно, но пробиться в группу лидеров им не позволяет отсутствие стабильности. Перед стартом очередного тура чемпионата Аргентины команда располагается на седьмое строчке с 34 баллами, но таблица очень плотная и любая осечка может привести к потере даже нескольких строчек сразу. В прошлой игре «Бельграно» на своем поле одолел «Банфилд» (2:0), а ранее уступил на выезде «Дефенса и Хустисия» (1:3).

Информация для ставок

  • Четыре последних матча «Институто» завершились исходом «обе забьют»
  • «Бельграно» выиграл лишь пять матчей из десяти последних во всех турнирах
  • Девять из десяти последних поединков «Бельграно» завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Клубы в личных встречах редко забивают друг другу, и мы предполагаем, что и в этом поединке один из них не сможет отличиться голом. Предлагаем сделать ставку на исход «обе забьют – нет» по коэффициенту 1.72 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 1.80 2.09 1.45 2.87
Все комментарии
shlomo2
shlomo2
вчера в 18:21
Дело еще в том, что Бельграно уже традиционно является очень неприятным противником для Институто. Ведь "студенты" не могут переиграть "пиратов" начиная аж с 2004 года, то есть, на протяжении 12-ти рандеву подряд!! При этом Бельграно брал верх в 5-ти поединках. К тому же это дерби города Кордоба, так что "пиратам" тут не придется долго плыть в чужую бухту, чтобы в очередной раз взять на абордаж своего уже весьма удобного соперника.)
Гость
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