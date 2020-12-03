«Интер» — «Болонья». Прогноз на матч Серии A (05.12.2020)

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03 декабря 2020, 09:37

В десятом туре чемпионата Италии сыграют «Интер» и «Болонья». Обзор ставок букмекеров и прогноз на матч, который состоится 5 декабря, вы найдете здесь.

Ставки букмекеров

В поединке, который состоится на стадионе «Джузеппе Меацца» в Милане, аналитики БК Фонбет ощутимое предпочтение отдают хозяевам. Ставки на победу «Интера» принимаются с коэффициентом 1.53. Шансы «Болоньи» увести три очка оцениваются в 6.10. Заключить пари на ничейный исход матча можно с котировкой 5.10.

В линии компании Фонбет также предложены такие ставки на результативность поединка: ТМ(2,5) – 2.83, ТБ (2,5) – 1.44.

Форма команд

В прошлом туре чемпионата Италии «Интер» провел успешный матч в гостях против «Сассуоло». Там команда из Милана одержала уверенную викторию со счетом 3:0, одержав уже третью кряду победу в Серии A. Сейчас «нерадзурри» занимают вторую позицию в турнирной таблице с отставанием от «Милана» в пять зачетных пунктов.

1 декабря «Интер» оформил первую победу в Лиге Чемпионов, которая сохранила шансы команде на выход в раунд плей-офф. В результативной встрече подопечные Конте обыграли в гостях «Боруссию» М (3:2).

«Болонья» обосновалась на экваторе турнирной таблицы Серии A – десятое место. Команда в этом сезоне первенства еще не играла вничью – четыре победы и пять поражений. Неделю назад подопечные Синиши Михайловича с минимальным счетом обыграли дома «Кротоне» (1:0), одержав вторую викторию подряд. До этого «Болонья» была сильнее «Сампдории» (2:1) и проиграла «Наполи» (0:1).

Информация для ставок

В 10 из 12 прошлых домашних матчей «Интера» в чемпионате Италии выиграла ставка на ТБ (2,5)

(2,5) «Интер» не проигрывал в 17 из 19 предыдущих поединков на своем стадионе в Серии A

«Болонья» побеждала в двух предыдущих гостевых матчах против соперника

«Болонья» проиграла четыре из пяти предыдущих выездных матчей в Серии A

Прогноз

У «Интера» есть неплохая возможность прервать серию неудачных матчей в Милане против «Болоньи». У команды Конте наметился заметный игровой и психологический подъем, что помогло им добиться важных побед в предыдущих матчах.

Предлагаем ставку на победу «Интера» с коэффициентом 1.53 по линии букмекерской конторы Фонбет.