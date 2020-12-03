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«Герта» — «Унион». Прогноз на матч чемпионата Германии (04.12.2020)

03 декабря 2020, 06:56
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«Герта» и «Унион» сыграют в стартовом матче 10-го тура чемпионата Германии. Представляем прогноз и обзор ставок букмекерских контор на этот поединок.

Ставки букмекеров

В матче, который состоится в Берлине, букмекеры не отдают предпочтение ни одной из команд. Заключить пари на победу «Герты» можно с коэффициентом 2.41, а ставки на успех «Униона» принимаются за 3.10. Вероятность ничейного исхода оценивается в 3.48.

Согласно котировкам букмекеров, предстоящий поединок будет результативным. Ставку на ТБ (2,5) можно разместить за 1.79, ТМ (2,5) – 2.14.

Форма команд

«Герта» занимает тринадцатое место в турнирной таблице чемпионата Германии. В активе команды из Берлина только две победы и две ничьи, при пяти поражениях. В прошлом туре Бундеслиги подопечные Бруно Лаббадиа противостояли в гостях «Байеру» и сумели избежать поражения – ничья 0:0.

«Унион» вплотную подобрался к лидирующей пятерке Бундеслиги. У команды беспроигрышная серия, которая насчитывает уже восемь поединков – четыре победы и четыре ничьи. 28 ноября подопечные Урса Фишера принимали дома «Айнтрахт» из Франкфурта и на последних минутах встречи избежали поражения (3:3).

Информация для ставок

  • В 8 из 10 прошлых гостевых матчей «Униона» сыграла ставка на ТБ (2,5)
  • «Унион» не проигрывал в 8 предыдущих поединках Бундеслиги
  • В трех прошлых очных встречах команд на стадионе «Герты» сыграла ставка на ТБ (2,5)
  • «Герта» не выигрывала в четырех предыдущих домашних матчах – три поражения и одна ничья

Прогноз

В Берлинском дерби сложно выделить очевидного фаворита. Результаты «Униона» и его игра сейчас выглядят предпочтительней, но «Герта» в противостоянии с принципиальным соперником вряд ли намерена уступать.

Предлагаем взять ставку на то, что обе команды забьют голы. Коэффициент – 1.60. Такой исход сыграл в трех из пяти прошлых очных встреч команд.

Ставки на футбольные матчи
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sv_1969
sv_1969
03 декабря в 07:47
Думаю ничья будет
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