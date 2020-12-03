«Кельн» — «Вольфсбург». Прогноз на матч Бундеслиги (05.12.2020)

В десятом туре чемпионата Германии сыграют «Кельн» и «Вольфсбург». Представляем прогноз и обзор ставок букмекеров на матч, который состоится 5 декабря.
Ставки букмекеров
Фаворитом матча, который состоится на стадионе «Рейн Энерги», аналитики букмекерской конторы Betcity считают гостевую команду. Заключить пари на победу «Вольфсбурга» можно с коэффициентом 2.13, а победа «Кельна» отмечена котировкой 3.70. Вероятность ничейного исхода оценивается в 3.60.
По мнению БК Бетсити, команды сыграют результативно в атаке. Исход ТБ(2,5) можно сыграть с коэффициентом 1.72, ТМ(2,5) – 2.10.
Форма команд
В прошлом туре чемпионата Германии «Кельн» одержал первую победу в сезоне. В гостевом матче команда нанесла сенсационное поражение «Боруссии» из Дортмунда (2:1). В пассив себе хозяева занесли уже пять поражений, и еще в трех встречах делили очки со своими соперниками. Благодаря вышеупомянутой победе подопечные Маркуса Гисдоля покинули зону вылета.
«Вольфсбург» остается одной из двух команд в Бундеслиге, которая после девяти туров не знает горечи поражений. «Волки» отпраздновали четыре победы и еще пять поединков свели к мировому исходу.
В трех последних встречах чемпионата подопечные Оливера Глазнера взяли максимум очков: «Вердер» (5:3), «Шальке» (2:0), «Хоффенхайм» (2:1).
Информация для ставок
- В 12 из 14 прошлых матчей «Кельна» в Бундеслиге выиграла ставка на ТБ(2,5)
- «Кельн» не побеждал в 10 прошлых домашних матчах чемпионата
- «Кельн» пропускал минимум два гола в 8 из 10 предыдущих домашних встречах
- «Вольфсбург» выиграл 3 из 4 последних очных встреч у соперника
Прогноз
«Кельн» сенсационно победил «Боруссию» в прошлом туре. Этот успех наверняка положительно скажется на настрое хозяев в предстоящем матче. «Вольфсбург» вполне заслуженно считается фаворитом этой встречи, но в гостях эта команда регулярно допускает ошибки в обороне.
Предлагаем взять ставку на то, что обе команды забьют голы. Такой исход в линии букмекерской конторы Betcity отмечен коэффициентом 1.69.