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«Кельн» — «Вольфсбург». Прогноз на матч Бундеслиги (05.12.2020)

03 декабря 2020, 09:06
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В десятом туре чемпионата Германии сыграют «Кельн» и «Вольфсбург». Представляем прогноз и обзор ставок букмекеров на матч, который состоится 5 декабря.

Ставки букмекеров

Фаворитом матча, который состоится на стадионе «Рейн Энерги», аналитики букмекерской конторы Betcity считают гостевую команду. Заключить пари на победу «Вольфсбурга» можно с коэффициентом 2.13, а победа «Кельна» отмечена котировкой 3.70. Вероятность ничейного исхода оценивается в 3.60.

По мнению БК Бетсити, команды сыграют результативно в атаке. Исход ТБ(2,5) можно сыграть с коэффициентом 1.72, ТМ(2,5) – 2.10.

Форма команд

В прошлом туре чемпионата Германии «Кельн» одержал первую победу в сезоне. В гостевом матче команда нанесла сенсационное поражение «Боруссии» из Дортмунда (2:1). В пассив себе хозяева занесли уже пять поражений, и еще в трех встречах делили очки со своими соперниками. Благодаря вышеупомянутой победе подопечные Маркуса Гисдоля покинули зону вылета.

«Вольфсбург» остается одной из двух команд в Бундеслиге, которая после девяти туров не знает горечи поражений. «Волки» отпраздновали четыре победы и еще пять поединков свели к мировому исходу.

В трех последних встречах чемпионата подопечные Оливера Глазнера взяли максимум очков: «Вердер» (5:3), «Шальке» (2:0), «Хоффенхайм» (2:1).

Информация для ставок

  • В 12 из 14 прошлых матчей «Кельна» в Бундеслиге выиграла ставка на ТБ(2,5)
  • «Кельн» не побеждал в 10 прошлых домашних матчах чемпионата
  • «Кельн» пропускал минимум два гола в 8 из 10 предыдущих домашних встречах
  • «Вольфсбург» выиграл 3 из 4 последних очных встреч у соперника

Прогноз

«Кельн» сенсационно победил «Боруссию» в прошлом туре. Этот успех наверняка положительно скажется на настрое хозяев в предстоящем матче. «Вольфсбург» вполне заслуженно считается фаворитом этой встречи, но в гостях эта команда регулярно допускает ошибки в обороне.

Предлагаем взять ставку на то, что обе команды забьют голы. Такой исход в линии букмекерской конторы Betcity отмечен коэффициентом 1.69.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.623.532.16
BetCity 3.60 3.60 2.08
Fonbet 3.40 3.40 2.15
Мелбет 4.07 3.57 1.98
Лига ставок 3.80 3.55 1.98
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Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
03 декабря в 09:08
Ничья будет, скриньте...
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