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«Зюлте-Варегем» — «Андерлехт». Прогноз на матч Высшей Лиги (04.12.2020)

03 декабря 2020, 08:33
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«Зюлте-Варегем» и «Андерлехт» сыграют в стартовом поединке 15-го тура чемпионата Бельгии. Представляем прогноз и обзор ставок букмекерских контор на этот матч.

Ставки букмекеров

В матче, который пройдет на стадионе «Регенсбог», умеренным фаворитом аналитики букмекерской конторы Фонбет считают гостей. За победу «Андерлехта» предлагается коэффициент 1.96. Заключить пари на то, что три очка достанутся «Зюлте-Варегем», можно с котировкой 3.54, а ничья в линии БК идет за 3.92.

По мнению экспертов БК Фонбет, команды покажут результативный футбол. Исход ТБ(2,5) получил котировку 1.50, ТМ(2,5) – 2.40.

Форма команд

«Зюлте-Варегем» занимает четырнадцатое место в турнирной таблице бельгийского чемпионата. Команда одержала четыре победы и дважды сыграла вничью, при восьми поражениях.

В прошлом туре Высшей Лиги подопечные Франки Дьюри оказались сильней «Гента», который они разбили в гостях с крупным счетом (3:0). Перед этим «Зюлте-Варегем» уступил на своем поле «Мехелену» (1:2), а также обыграл в гостях «Серкль-Брюгге» (3:1).

«Андерлехт» базируется на седьмой строчке. Команда не побеждала в трех последних турах чемпионата Бельгии, в которых она проиграла «Беерсхоту» (1:2) и дважды сыграла вничью – «Гент» (1:1) и «Стандард» (0:0).

От части проблемы подопечных Венсана Компани можно списать на большое количество травмированных футболистов, которые постепенно покидают лазарет.

Информация для ставок

  • «Зюлте-Варегем» является худшей домашней командой чемпионата Бельгии – одна победа, одна ничья и пять поражений
  • В 7 домашних поединках «Зюлте-Варегем» пропустил 17 голов
  • «Андерлехт» в последних десяти матчах чемпионата уступил лишь 2 раза

Прогноз

У «Андерлехта» постепенно решились кадровые проблемы. Теперь команда Венсана Компани может рассчитывать на боевой состав и улучшение своих результатов. «Зюлте-Варегем» является удобным соперником для гостей, которые должны брать три очка в этой встрече.

Предлагаем ставку на победу «Андерлехта» с коэффициентом 1.96 по линии букмекерской конторы Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.584.161.96
BetCity 3.70 4.10 1.86
Fonbet 3.40 4.20 1.90
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Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
03 декабря в 08:37
Поставлю на Зюльге!)
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