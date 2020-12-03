«Севилья» — «Реал». Прогноз на матч чемпионата Испании (05.12.2020)

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03 декабря 2020, 08:04

«Реал» продолжает лихорадить. При этом Зинедин Зидан утверждает, что об отставке он не думает. Сумеет ли команда настроиться на игру с «Севильей» в рамках 12-го тура Примеры?

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Мелбет не может выделить фаворита в предстоящем поединке. На победу гостей и хозяев одинаковые коэффициенты 2,74. Ничья представлена котировкой 3,68.

Все-таки немного больше букмекеры склоняются в пользу того, что матч будет результативным. Тотал больше 2,5 голов можно сыграть с коэффициентом 1,84, а меньше 2,5 — за 2,18.

Форма команд

«Севилья» после определенного спада на старте сезона набрала отличный ход. Команда одержала пять побед кряду в различных турнирах, но в матче с «Челси» серия прервалась. При этом нужно отметить, что лазарет подопечных Хулена Лопетеги переполнен.

«Реал» Мадрид сенсационно уступил «Шахтёру» в Лиге Чемпионов (0:2). Это только усилило возможные разговоры об отставке Зинедина Зидана. В Примере на текущий момент команда идет на четвертой позиции с отставанием от одноклубников из Сосьедада в семь очков. Нет стабильности в игре «сливочных», и это напрямую отображается на результатах.

Информация для ставок

Три последних встречи между этими командами завершались победой «Реала»

«Севилья» пропустила шесть мячей в четырех последних встречах

«Реал» забивает в 9 из 10 последних матчей

Прогноз

В этом матче, по нашему мнению, фаворитом является все-таки «Реал». При всем уважении к «Севилье», у команды много травмированных, и практически в каждом матче у соперников есть целая масса моментов. Не лучшая реализация и отличная игра Томаша Вацлика позволяют команде набирать очки. Мы считаем, что «сливочные» сумеют реабилитироваться за последние неудачи и наберут три очка, но все-таки, чтобы снизить риски, предлагаем сыграть победу «Реала» с учетом форы (0). Сыграть такой исход в букмекерской конторе Мелбет можно с коэффициентом 1,99.