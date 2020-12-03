«Ним» — «Марсель»: прогноз на матч Лиги 1 (04.12.2020)

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03 декабря 2020, 09:35

«Ним» и «Марсель» 4 декабря откроют тринадцатый тур чемпионата Франции. Представляем прогноз и обзор ставок букмекерских контор на этот матч.

Ставки букмекеров

В матче, который пройдет на стадионе «Стад де Костьер», букмекеры считают фаворитом гостевую команду. Ставки на победу «Марселя» можно сделать с коэффициентом 2.05. Почти вдвое выше котировка на викторию «Нима» — 4.00. Вероятность того, что команды сыграют вничью, БК оценивают в 3.60.

Касательно результативности. Много забитых голов букмекеры от этой встречи не ждут. Ставка ТМ(2,5) получила котировку 1.75, против 2.20 на ТБ (2,5).

Форма команд

«Ним» проиграл четыре из пяти прошлых матчей в чемпионате Франции. Из-за существенного недобора очков команда опустилась на шестнадцатое место в турнирной таблице. 29 ноября «красно-белые» разгромно уступили «Монако» (0:3). Очень слабо действует атака «Нима», забившая лишь 11 голов в двенадцати турах.

«Марсель» выиграл четыре матча подряд в Лиге 1. Подопечные Андре-Виллаша Боаша поочередно победили «Нант» (3:1), «Страсбур» (1:0), «Лорьян» (1:0) и «Бордо» (3:1). Благодаря этим успехам команда поднялась на шестое место в турнирной таблице. В среднем гости пропускают меньше гола за матч в чемпионате.

В минувший вторник «Марсель» отметился первой победой в Лиге чемпионов. На стадионе «Велодром» хозяева обыграли «Олимпиакос» (2:1).

Информация для ставок

• «Ним» проиграл четыре предыдущих матча против «Марселя»

• «Марсель» выиграл два последних гостевых поединка в Лиге 1

• «Ним» проиграл три прошлых домашних матча в чемпионате Франции с общим счетом 1:10

• В трех прошлых очных встречах команд в Лиге 1 сыграла ставка на ТБ (2,5)

Прогноз

«Ним» в предстоящем матче не может рассчитывать на ряд футболистов основного состава. У хозяев есть огромные проблемы с обороной, чем охотно пользуются их соперники.

«Марсель» набрал великолепную форму и за счет результативных действий в атаке может продлить победную серию. Ставим на победу гостей с коэффициентом 2.05.