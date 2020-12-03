«Арминия» — «Майнц». Прогноз на матч чемпионата Германии (05.12.2020)

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03 декабря 2020, 06:25

«Арминия» и «Майнц» сыграют между собой в десятом туре Бундеслиги. Представляем прогноз и обзор ставок букмекерских контор на этот матч.

Ставки букмекеров

Во встрече, которая состоится на стадионе «Белефельдер Альм», букмекеры не выделяют очевидного фаворита. С минимальным преимуществом в котировках идет «Майнц», за победу которого предлагается 2.53. Желающие поставить на домашнюю победу «Арминии» могут воспользоваться коэффициентом 2.83. Ничья в матче идет за 3.74.

По мнению букмекеров, команды результативно сыграют в атаке, забив минимум три мяча в общей сложности. Сделать ставку на ТБ (2,5) можно с котировкой 1.81, ТМ (2,5) – 2.16.

Форма команд

«Арминия» и «Майнц» базируются на дне турнирной таблице чемпионата Германии. Хозяева в девяти турах набрали четыре очка и идут на 17-й позиции, а гости занесли себе в актив пять зачетных пунктов и располагаются на строчку выше.

В прошлом туре Бундеслиги «Арминия» проиграла седьмой матч подряд. Подопечные Уве Нойхауса не справились с атакующим натиском «Лейпцига», хоть и ответили голом престижа (1:2).

«Майнц» напротив – не проигрывает в трех матчах подряд. Помимо ничейных результатов в противостояниях с «Шальке» (2:2) и «Хоффенхаймом» (1:1), команда отметилась гостевой победой над «Фрайбургом» (3:1).

Информация для ставок

«Арминия» проигрывала в семи последних матчах Бундеслиги

«Арминия» пропускала минимум два гола в шести предыдущих поединках чемпионата Германии

В четырех прошлых гостевых матчах «Майнца» забивалось минимум три гола

«Арминия» не проигрывала в четырех предыдущих домашних поединках против «Майнца»

Прогноз

В этом матче сыграют два аутсайдера чемпионата Германии, которые катастрофически нуждаются в очках. В связи с этим стоит ожидать от команд активных действий в атаке, поскольку победа над прямым конкурентом может заметно улучшить позиции как хозяев, так и гостей.

Предлагаем взять ставку с условием, что обе команды забьют голы в этой встрече. За такой исход букмекеры предлагают коэффициент 1.63.