«Интер» — «Лечче». Прогноз на матч Серии А (05.03.2023)

1677827220

сегодня, 10:07

Ставки букмекеров

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам, и предлагает коэффициент на их победу – 1.35. Поверить в успех «Лечче» можно по коэффициенту 9.5. На ничью в матче можно поставить по 4.8.

Также в букмекерской конторе Лига Ставок можно сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 1.85. На ТМ 2.5 коэффициент несколько больше и достигает 1.95.

Форма команд

«Интер» терял очки в некоторых последних матчах и из-за этих осечек его уже догнал «Милан». Команды делят второе место и имеют по 47 баллов, но подопечные Индзаги превосходят конкурента по лучшей разнице забитых и пропущенных мячей. В поединке с «Лечче» на своем поле «черно-синим» нельзя терять баллы, иначе они потеряют второе место. Два последних матча «Интера» завершились поражением от «Болоньи» (0:1) и успехом с «Порту» в Лиге Чемпионов (1:0).

«Лечче» не показывает стабильных результатов, но довольно часто набирает очки и может чувствовать себя в относительной безопасности. Команда набрала 27 очков и занимает 15 место, но опережает зону вылета на 10 пунктов. Любые очки в предстоящей встрече станут хорошим достижением для гостей. В прошлом туре «Лечче» уступил «Сассуоло» (0:1), а ранее одолел на выезде «Аталанту» (2:1).

Информация для ставок

Восемь из десяти последних матчей «Интера» завершились исходом «обе забьют — нет»

«Лечче» выиграл четыре выездных встречи из десяти последних

«Интер» выиграл три из пяти последних матчей с «Лечче»

Прогноз

«Интер» является абсолютным фаворитом этого матча. Предполагаем, что на своем стадионе к «сине-черных» не будет проблем с результатом. Сделать ставку на победу хозяев с форой (-1.5) можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.05.