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«Интер» — «Лечче». Прогноз на матч Серии А (05.03.2023)

сегодня, 10:07
Интер

Ставки букмекеров

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам, и предлагает коэффициент на их победу – 1.35. Поверить в успех «Лечче» можно по коэффициенту 9.5. На ничью в матче можно поставить по 4.8.

Италия. Серия А 2022/2023
Интер
Лечче
ПроигрышВыигрышНичьяВыигрышВыигрыш
- : -
05 марта 2023, 20:00
воскресенье
ПроигрышВыигрышНичьяВыигрышПроигрыш
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.365.0810.17
Лига Ставок 1.39 5.00 8.60

Также в букмекерской конторе Лига Ставок можно сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 1.85. На ТМ 2.5 коэффициент несколько больше и достигает 1.95.

Форма команд

«Интер» терял очки в некоторых последних матчах и из-за этих осечек его уже догнал «Милан». Команды делят второе место и имеют по 47 баллов, но подопечные Индзаги превосходят конкурента по лучшей разнице забитых и пропущенных мячей. В поединке с «Лечче» на своем поле «черно-синим» нельзя терять баллы, иначе они потеряют второе место. Два последних матча «Интера» завершились поражением от «Болоньи» (0:1) и успехом с «Порту» в Лиге Чемпионов (1:0).

«Лечче» не показывает стабильных результатов, но довольно часто набирает очки и может чувствовать себя в относительной безопасности. Команда набрала 27 очков и занимает 15 место, но опережает зону вылета на 10 пунктов. Любые очки в предстоящей встрече станут хорошим достижением для гостей. В прошлом туре «Лечче» уступил «Сассуоло» (0:1), а ранее одолел на выезде «Аталанту» (2:1).

Информация для ставок

  • Восемь из десяти последних матчей «Интера» завершились исходом «обе забьют — нет»
  • «Лечче» выиграл четыре выездных встречи из десяти последних
  • «Интер» выиграл три из пяти последних матчей с «Лечче»

Прогноз

«Интер» является абсолютным фаворитом этого матча. Предполагаем, что на своем стадионе к «сине-черных» не будет проблем с результатом. Сделать ставку на победу хозяев с форой (-1.5) можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.05.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.96 1.44 1.99 1.90 1.56 2.55
Лига Ставок 2.95 1.39 1.98 1.80 1.56 2.38
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