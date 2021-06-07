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«Интер» Турку — «Мариехамн». ‎Прогноз на матч чемпионата Финляндии (10.06.2021)

сегодня, 19:27

«Интер» Турку встретится с «Мариехамном» в рамках очередного тура чемпионата Финляндии. Этот поединок запланирован на 10 июня 2021 года. В нынешнем сезоне чемпионата Финляндии эти команды показывают интересный футбол, особенно стоит выделить «Интер». Смотреть на это противостояние будет еще интереснее, если знать, на что ставить. В этом помогут букмекеры БК Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Лига Ставок 1.44 4.60 6.80
Фонбет 1.45 4.60 7.10
Мелбет 1.45 4.70 6.90
1XBET 1.45 4.70 6.90
BetBoom 1.42 4.40 8.00

Ставки букмекеров

Фаворит матча — «Интер». Поставить на победу хозяев поля можно по коэффициенту 1.45. Также можно сделать ставку на ничейный исход по коэффициенту 4.60 и на победу гостей по коэффициенту 7.10.

Форма команд

В нынешнем сезоне «Интер» расположился на второй строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба 15 баллов. У команды пять побед, ни одной ничьи и одно поражение. Клуб забил 12 голов и пропустил шесть мячей. В последних поединках этот клуб показывает очень хороший футбол. «Интер» — фаворит чемпионата Финляндии, еще одним кандидатом на завоевание золотых медалей является «ХИК». В последних матчах команда безжалостно расправляется со своими соперниками.

«Мариехамн» находится на девятой строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба две победы, ни одной ничьи и три поражения. Команда забила пять голов и пропустила девять мячей. В последних поединках «Мариехамн» не показывает выдающейся игры, клуб регулярно теряет очки и мало забивает. Сейчас клуб находится в группе вылета, но чемпионат только начался, поэтому стоит ожидать прорыва от этой команды.

Информация для ставок

  • «Интер» забил 11 голов в пяти последних матчах
  • «Мариехамн» проиграл три матча кряду
  • «Интер» выиграл четыре игры подряд

Прогноз

В этом поединке можно сделать ставку на обе команды забьют по коэффициенту 1.85. Также стоит присмотреться к ставке на время первого гола с 16-й по 30-ю минуту матча по коэффициенту 3.45.

Ранее букмекеры предложили поставить на «обе забьют» по коэффициенту 2.07 в матче Колумбия — Аргентина.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Лига Ставок 2.14 1.66 1.69 2.08
Мелбет 2.21 1.74
1XBET 2.21 1.74
BetBoom 3.25 1.30 2.05 1.70 1.61 2.20
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ФорвардЪ
ФорвардЪ
сегодня в 19:39
В предстоящем противостоянии между этими двумя командами главным претендентом на победу является футбольный клуб «Интер» Турку
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