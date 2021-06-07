«Интер» Турку — «Мариехамн». ‎Прогноз на матч чемпионата Финляндии (10.06.2021)

1623083229

сегодня, 19:27

«Интер» Турку встретится с «Мариехамном» в рамках очередного тура чемпионата Финляндии. Этот поединок запланирован на 10 июня 2021 года. В нынешнем сезоне чемпионата Финляндии эти команды показывают интересный футбол, особенно стоит выделить «Интер». Смотреть на это противостояние будет еще интереснее, если знать, на что ставить. В этом помогут букмекеры БК Фонбет.

Ставки букмекеров

Фаворит матча — «Интер». Поставить на победу хозяев поля можно по коэффициенту 1.45. Также можно сделать ставку на ничейный исход по коэффициенту 4.60 и на победу гостей по коэффициенту 7.10.

Форма команд

В нынешнем сезоне «Интер» расположился на второй строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба 15 баллов. У команды пять побед, ни одной ничьи и одно поражение. Клуб забил 12 голов и пропустил шесть мячей. В последних поединках этот клуб показывает очень хороший футбол. «Интер» — фаворит чемпионата Финляндии, еще одним кандидатом на завоевание золотых медалей является « ХИК ». В последних матчах команда безжалостно расправляется со своими соперниками.

«Мариехамн» находится на девятой строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба две победы, ни одной ничьи и три поражения. Команда забила пять голов и пропустила девять мячей. В последних поединках «Мариехамн» не показывает выдающейся игры, клуб регулярно теряет очки и мало забивает. Сейчас клуб находится в группе вылета, но чемпионат только начался, поэтому стоит ожидать прорыва от этой команды.

Информация для ставок

«Интер» забил 11 голов в пяти последних матчах

«Мариехамн» проиграл три матча кряду

«Интер» выиграл четыре игры подряд

Прогноз

В этом поединке можно сделать ставку на обе команды забьют по коэффициенту 1.85. Также стоит присмотреться к ставке на время первого гола с 16-й по 30-ю минуту матча по коэффициенту 3.45.

Ранее букмекеры предложили поставить на «обе забьют» по коэффициенту 2.07 в матче Колумбия — Аргентина.