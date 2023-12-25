«Ипсвич» — «Лестер». Прогноз на матч Чемпионшипа (26.12.2023)

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вчера, 14:59

Ставки букмекеров

По мнению букмекеров, фаворитом в это матче считается «Лестер», поставить на который можно по коэффициенту 2.2. Сделать свой выбор в пользу «Ипсвича» можно за 3.1, а поставить на то, что команды не выявят победителя, предлагается по 3.6 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Букмекеры не верят, что матч будет насыщенным на голы, поэтому ТБ 2.5 мячей стоит 1.72. Поставить на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 2.12. Сделать ставку на вариант «обе забьют» можно по коэффициенту 1.6.

Форма команд

«Ипсвич» остается одним из лидеров Чемпионшипа и имеет отрыв от ближайшего преследователя в семь очков, но может его потерять. Команда идет на втором месте с 52 баллами и отстает от нынешнего соперника на шесть пунктов. В случае победы хозяева окажутся на расстоянии одной победы с лидером, а поражение наверняка приблизит его конкурентов. В прошлом туре «Ипсвич» разгромно проиграл «Лидсу» (0:4), а ранее поделил очки с «Норвичем» (2:2).

«Лестер» является лидером Чемпионшипа и главным фаворитом на прямую путевку в АПЛ , спустя год после вылета. Команда набрала 58 очков и опережает «Ипсвич» на шесть баллов. Домашняя встреча и возможная победа помогут «лисам» укрепить свою позицию и порадовать болельщиков, которые продолжают поддерживать клуб в трудные времена. Два последних матча «Лестера» завершились крупной победой над «Ротерхэмом» (3:0) и успехом с «Бирмингемом» (3:2).

Информация для ставок

«Ипсвич» проиграл только два поединка из десяти последних

«Лестер» выиграл пять последних матчей подряд во втором дивизионе Англии

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились победами «Лестера»

Четыре из пяти поединков команд за последнее время закончились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Команды играют между собой в результативный футбол и на этот раз с большой вероятностью подарят зрителям забитые мячи. Предлагаем сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 1.72 в букмекерской конторе Лига Ставок.