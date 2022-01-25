Иран — Ирак. Прогноз матча квалификации на Чемпионат Мира 2022 (27.01.2022)

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вчера, 14:38

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Фонбет, можно сделать вывод, что безусловным фаворитом в этом матче является Иран. Команда играет на своем стадионе и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.4. Победа Ирака оценивается по 10, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.2

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.28. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.63. Невелика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.55.

Форма команд

Иран является лидером своей группы и главным претендентом на первое место, которое дает прямую путевку в Катар на ЧМ 2022. Коллектив не проиграл ни одной игры и набрал 16 очков, опережая ближайшего соперника на два пункта. Чтобы официально обеспечить себе выход на мундиаль, коллективу нужна победа в предстоящем поединке. В прошлой игре Иран обыграл на выезде Сирию (3:0), а ранее оказался сильнее Ливана (2:1).

Сборная Ирака не смогла одержать ни одной победы в этой квалификации, что не может радовать болельщиков. Всего четыре очка коллектив смог добыть в предыдущих поединках и может рассчитывать только на борьбу за третье место, однако для этого необходимо выигрывать следующие встречи. Матчи с Ираном всегда были принципиальны, независимо от турнирного положения, поэтому болельщиков ждет интересное противостояние. В двух последних играх Ирак проиграл Южной Корее (0:3) и сыграл вничью с Сирией (1:1).

Информация для ставок

Иран не проигрывает уже 13 матчей подряд во всех турнирах

Ирак не может победить на выезде уже пять поединков

Четыре из пяти последних встреч между сборными завершились исходом «обе забьют -нет»

Иран выиграл у Ирака два последних матча в рамках квалификаций на ЧМ

Прогноз

Иран является безоговорочным фаворитом и не захочет уступать первое место в группе. Предполагаем, что команда одержит уверенную победу с форой (-1.5), поставить на которую можно по коэффициенту 2.28 в букмекерской конторе Фонбет.