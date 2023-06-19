Ирландия – Гибралтар. Прогноз на матч Лиги Наций (19.06.2023)

1687158026

вчера, 10:00

Ставки букмекеров

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение Ирландии, и предлагают коэффициент на их победу – 1.02. На успешный результат для гостей можно поставить по 83. Ничейный результат котируется по коэффициенту 21.

Также в букмекерской конторе Лига Ставок можно сделать ставку на тотал больше 4.5 мячей по коэффициенту 2.18. На ТМ 4.5 коэффициент гораздо больше и достигает 1.7.

Форма команд

Сборная Ирландии очень старается отобраться на крупный турнир, но все время команде что-нибудь мешает. Сейчас коллектив занимает предпоследнее место без набранных баллов после двух туров. В матче со скромным Гибралтаром хозяева наверняка одержат уверенную победу, однако бороться с Францией и Нидерландами вероятнее всего в этом отборе они не готовы. В прошлой игре Ирландия проиграла на выезде Греции (1:2), а ранее уступила Франции (0:1).

Гибралтар проиграл все три игры отбора и не смог забить ни единого мяча, что было вполне прогнозируемо. Коллектив отбывает роль «донора очков» и в очередном матче не имеет даже призрачных шансов на успех, хотя команда старается бороться с каждым соперником. Два последних матча Гибралтара завершились поражениями от Франции и Нидерландов с одинаковым счетом (0:3).

Информация для ставок

Гибралтар проиграл три тура отбора с общим счетом (0:9)

Сборная Ирландии выиграла четыре из десяти последних матчей во всех турнирах

Ирландия выиграла все четыре матча у Гибралтара не пропустив ни одного мяча

Прогноз

Гибралтар выглядит самой слабой командой в группе и вряд ли сможет навязать свой футбол Ирландии. Предлагаем выбрать уверенную победу хозяев с форой (-3.5) по коэффициенту 1.97 в букмекерской конторе Лига Ставок.