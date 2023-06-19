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Ирландия – Гибралтар. Прогноз на матч Лиги Наций (19.06.2023)

вчера, 10:00
Ирландия

Ставки букмекеров

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение Ирландии, и предлагают коэффициент на их победу – 1.02. На успешный результат для гостей можно поставить по 83. Ничейный результат котируется по коэффициенту 21.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.0221.0067.00

Также в букмекерской конторе Лига Ставок можно сделать ставку на тотал больше 4.5 мячей по коэффициенту 2.18. На ТМ 4.5 коэффициент гораздо больше и достигает 1.7.

Форма команд

Сборная Ирландии очень старается отобраться на крупный турнир, но все время команде что-нибудь мешает. Сейчас коллектив занимает предпоследнее место без набранных баллов после двух туров. В матче со скромным Гибралтаром хозяева наверняка одержат уверенную победу, однако бороться с Францией и Нидерландами вероятнее всего в этом отборе они не готовы. В прошлой игре Ирландия проиграла на выезде Греции (1:2), а ранее уступила Франции (0:1).

Гибралтар проиграл все три игры отбора и не смог забить ни единого мяча, что было вполне прогнозируемо. Коллектив отбывает роль «донора очков» и в очередном матче не имеет даже призрачных шансов на успех, хотя команда старается бороться с каждым соперником. Два последних матча Гибралтара завершились поражениями от Франции и Нидерландов с одинаковым счетом (0:3).

Информация для ставок

  • Гибралтар проиграл три тура отбора с общим счетом (0:9)
  • Сборная Ирландии выиграла четыре из десяти последних матчей во всех турнирах
  • Ирландия выиграла все четыре матча у Гибралтара не пропустив ни одного мяча

Прогноз

Гибралтар выглядит самой слабой командой в группе и вряд ли сможет навязать свой футбол Ирландии. Предлагаем выбрать уверенную победу хозяев с форой (-3.5) по коэффициенту 1.97 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.65 1.47
Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 10:10
Хозяева должны брать три очка и тб 2,5 !
Гость
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