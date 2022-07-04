«Дрогеда Юнайтед» — «Дандолк». Прогноз на матч ирландской Премьер-лиги (08.07.2022)

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04 июля 2022, 10:44

Ставки букмекеров

Явного фаворита в данной игре букмекеры определили совершенно без проблем, и отдают предпочтение гостям. Линия БК Лига Ставок предлагает коэффициент 1.72 на победу «Дандолка». Успех «Дрогеды» порадует коэффициентом 4.66, а на ничью можно загрузить по коэффициенту 3.78.

За тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают коэффициент 1.9. Низовой исход матча (ТМ 2.5) стоит 1.85. Поставить на то, что команды обменяются голами можно по коэффициенту 1.9.

Форма команд

«Дрогеда Юнайтед» не выигрывает уже больше месяца. Последний раз коллектив радовал болельщиков тремя очками в конце мая. После этого было зафиксировано несколько ничьих, последняя из которых со «Слиго Роверс» (0:0), а также разгромное гостевое поражение от «Сент-Патрикса» со счетом (0:3).

«Дандолк» в борьбе за золотые медали уступает «Шемрок Роверсу» 10 очков, но имеет две игры в запасе. Команда несколько дней назад оказалась сильнее УКД (3:0), а чуть ранее раписала нулевую ничью в гостях с «Шелбурном». По разницы мячей проблем нет, она зафиксирована на показателях (31:14).

Информация для ставок

«Дрогеда Юнайтед» не может выиграть в четырех поединках кряду

У «Дандолка» семь побед в последних восьми играх

Минувшая очная встреча закончилась поражением «Дрогеды» (1:4)

Четыре из пяти последних матчей «Дрогеды» и четыре из шести «Дандолка» завершились результатом ТМ 2.5

Прогноз

Гости в силу своего превосходства в качестве футболистов и организации игры с первых минут будут контролировать ход встречи и доведут дело до уверенного завоевания очередных трех очков. Предлагаем сделать ставку на победу «Дандолка» в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.72.