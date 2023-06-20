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Исландия — Португалия. Прогноз матча квалификации Евро 2024 (20.06.2023)

вчера, 16:42
Португалия

Ставки букмекеров

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям, и предлагают коэффициент на их победу – 1.32. Поверить в успех Исландии можно за 11. Ничейный результат котируется по коэффициенту 5.7.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle8.594.961.40

Также в букмекерской конторе Лига Ставок можно сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 1.65. На ТМ 2.5 коэффициент немного больше и достигает 2.3.

Форма команд

Сборная Исландии после трех туров смогла набрать лишь три балла и рассчитывать на выход из группы команде будет очень сложно. Кроме победы над последней командой группы, коллективу практически нечем похвалиться, а домашний матч с Португалией не внушает болельщикам оптимизма. Два последних матча Исландии завершились поражением от Словакии (1:2) и разгромом Лихтенштейн (7:0).

Сборная Португалии показывает максимальный результат в этой квалификации и еще не пропустила ни одного мяча. Можно утверждать, что с 99 процентной вероятностью коллектив выйдет из группы, но выездная победа над Исландией еще больше улучшит турнирное положение. В прошлом туре Португалия обыграла на своем поле Босния и Герцеговина (3:0, а ранее крупно переиграла Люксембург (6:0).

Информация для ставок

  • Португалия выиграла семь матчей из десяти последних во всех турнирах при трех поражениях
  • Исландия выиграла два из десяти последних поединков на своем поле
  • Три последних матча между сборными завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Сборная Португалии с каждым матчем становится сильнее и выездной матч с нестабильной Исландией не должен стать проблемой для коллектива. Предлагаем сделать ставку на победу гостей с форой (-1.5) по коэффициенту 1.87 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.16 1.75 1.68 2.28
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