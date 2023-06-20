Исландия — Португалия. Прогноз матча квалификации Евро 2024 (20.06.2023)

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вчера, 16:42

Ставки букмекеров

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям, и предлагают коэффициент на их победу – 1.32. Поверить в успех Исландии можно за 11. Ничейный результат котируется по коэффициенту 5.7.

Также в букмекерской конторе Лига Ставок можно сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 1.65. На ТМ 2.5 коэффициент немного больше и достигает 2.3.

Форма команд

Сборная Исландии после трех туров смогла набрать лишь три балла и рассчитывать на выход из группы команде будет очень сложно. Кроме победы над последней командой группы, коллективу практически нечем похвалиться, а домашний матч с Португалией не внушает болельщикам оптимизма. Два последних матча Исландии завершились поражением от Словакии (1:2) и разгромом Лихтенштейн (7:0).

Сборная Португалии показывает максимальный результат в этой квалификации и еще не пропустила ни одного мяча. Можно утверждать, что с 99 процентной вероятностью коллектив выйдет из группы, но выездная победа над Исландией еще больше улучшит турнирное положение. В прошлом туре Португалия обыграла на своем поле Босния и Герцеговина (3:0, а ранее крупно переиграла Люксембург (6:0).

Информация для ставок

Португалия выиграла семь матчей из десяти последних во всех турнирах при трех поражениях

Исландия выиграла два из десяти последних поединков на своем поле

Три последних матча между сборными завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Сборная Португалии с каждым матчем становится сильнее и выездной матч с нестабильной Исландией не должен стать проблемой для коллектива. Предлагаем сделать ставку на победу гостей с форой (-1.5) по коэффициенту 1.87 в букмекерской конторе Лига Ставок.