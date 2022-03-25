Испания — Албания. Прогноз на товарищеский матч сборных (26.03.2022)

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вчера, 14:26

Ставки букмекеров

По котировкам букмекеров абсолютным фаворитом в этой встречи являются испанцы. Поставить на успех хозяев с форой (-2) можно по коэффициенту 1.83 в букмекерской конторе Фонбет. Взять сенсационную победу албанцев можно по коэффициенту 22. Ничейный результат оценивается коэффициентом 7.7.

Тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают за 1.67. Взять ТМ 2.5 можно по 2.2. Поставить на то, что обе команды обменяются голами можно по коэффициенту 3.14.

Форма команд

Испания лишь в последнем туре смогла вырвать прямую путевку на Чемпионат мира у шведов, благодаря минимально победе над ними со счетом (1:0). Чуть ранее команда побывала на Балканском полуострове и там обыграла национальную сборную Греции со счетом (1:0).

Албании не удалось пробиться на ЧМ , так как по итогам группового этапа коллектив занял третье место, лишь на два очка отпустив вперед сборную Польши. В последних турах албанцы не смогли ничего противопоставить на выезде Англии, разгром (0:5), а также дома скромно обыграли Андорру (1:0).

Информация для ставок

Испания пять из шести последних матчей

У Албании три поражения в четырех последних выездных встречах

Все семь минувших очных поединков закончились победой Испании

Шесть последних игр с участием Албании завершились результатом «обе забьют – нет»

Прогноз

Испанцам в этой встрече нужна только победа. Команда приложит все усилия, чтобы ее одержать. Ожидаем тотальное преимущество хозяев и победу с разницей в несколько мячей. Сделать ставку на победу Испании с форой (-2) можно взять по коэффициенту 1.83 в букмекерской конторе Фонбет.