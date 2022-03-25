Испания — Албания. Прогноз на товарищеский матч сборных (26.03.2022)

Ставки букмекеров
По котировкам букмекеров абсолютным фаворитом в этой встречи являются испанцы. Поставить на успех хозяев с форой (-2) можно по коэффициенту 1.83 в букмекерской конторе Фонбет. Взять сенсационную победу албанцев можно по коэффициенту 22. Ничейный результат оценивается коэффициентом 7.7.
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сегодня, 21:45
Тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают за 1.67. Взять ТМ 2.5 можно по 2.2. Поставить на то, что обе команды обменяются голами можно по коэффициенту 3.14.
Форма команд
Испания лишь в последнем туре смогла вырвать прямую путевку на Чемпионат мира у шведов, благодаря минимально победе над ними со счетом (1:0). Чуть ранее команда побывала на Балканском полуострове и там обыграла национальную сборную Греции со счетом (1:0).
Албании не удалось пробиться на ЧМ, так как по итогам группового этапа коллектив занял третье место, лишь на два очка отпустив вперед сборную Польши. В последних турах албанцы не смогли ничего противопоставить на выезде Англии, разгром (0:5), а также дома скромно обыграли Андорру (1:0).
Информация для ставок
- Испания пять из шести последних матчей
- У Албании три поражения в четырех последних выездных встречах
- Все семь минувших очных поединков закончились победой Испании
- Шесть последних игр с участием Албании завершились результатом «обе забьют – нет»
Прогноз
Испанцам в этой встрече нужна только победа. Команда приложит все усилия, чтобы ее одержать. Ожидаем тотальное преимущество хозяев и победу с разницей в несколько мячей. Сделать ставку на победу Испании с форой (-2) можно взять по коэффициенту 1.83 в букмекерской конторе Фонбет.
Албанцы прибавили в своих результатах за предыдущие несколько лет, и даже смогли пробиться на чемпионат континента 2016 году. Но матчи с серьезными соперниками они лучше играть не стали. За предыдущие три года у албанцев было 6 матчей с мощными европейскими сборными, и все они завершались для балканской сборной поражениями. Дважды проиграли французам 1:4, 0:2, дважды проиграли англичанам 0:5, 0:2, дважды проиграли полякам 1:4, 0:1. Албанцев можно похвалить за то, что они стали куда более регулярно и активно собирать очки с себе подобными соперникам...
На чистую победу хозяев в этом матче коэффициент выставляют совсем крошечный, а именно (1.15). Вот собственно и нужно тут рассматривать какую-то более мудреную ставку что бы коэффициент стал более предпочтительным. Я рассматривал два варианта ставки. Первый вариант это - сухая победа испанцев. И второй вариант это - фора(-1,5) на испанцев. В итоге решил остановиться на форе. Пожалуй что в пару мячей испанцы победить тут явно способны, ну а победят они 2:0, или 4:1 это уже вопрос более сложный. Моя ставка: победа Испании с форой(-1,5).
Албанцы прибавили в своих результатах за предыдущие несколько лет, и даже смогли пробиться на чемпионат континента 2016 году. Но матчи с серьезными соперниками они лучше играть не стали. За предыдущие три года у албанцев было 6 матчей с мощными европейскими сборными, и все они завершались для балканской сборной поражениями. Дважды проиграли французам 1:4, 0:2, дважды проиграли англичанам 0:5, 0:2, дважды проиграли полякам 1:4, 0:1. Албанцев можно похвалить за то, что они стали куда более регулярно и активно собирать очки с себе подобными соперникам...
На чистую победу хозяев в этом матче коэффициент выставляют совсем крошечный, а именно (1.15). Вот собственно и нужно тут рассматривать какую-то более мудреную ставку что бы коэффициент стал более предпочтительным. Я рассматривал два варианта ставки. Первый вариант это - сухая победа испанцев. И второй вариант это - фора(-1,5) на испанцев. В итоге решил остановиться на форе. Пожалуй что в пару мячей испанцы победить тут явно способны, ну а победят они 2:0, или 4:1 это уже вопрос более сложный. Моя ставка: победа Испании с форой(-1,5).