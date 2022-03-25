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Испания — Албания. Прогноз на товарищеский матч сборных (26.03.2022)

вчера, 14:26
Испания - Албания

Ставки букмекеров

По котировкам букмекеров абсолютным фаворитом в этой встречи являются испанцы. Поставить на успех хозяев с форой (-2) можно по коэффициенту 1.83 в букмекерской конторе Фонбет. Взять сенсационную победу албанцев можно по коэффициенту 22. Ничейный результат оценивается коэффициентом 7.7.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.128.8128.82
Фонбет 1.12 8.50 23.00
Мелбет 1.16 7.60 19.00
1XBET 1.16 7.60 19.00
BetBoom 1.13 8.50 25.00

Тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают за 1.67. Взять ТМ 2.5 можно по 2.2. Поставить на то, что обе команды обменяются голами можно по коэффициенту 3.14.

Форма команд

Испания лишь в последнем туре смогла вырвать прямую путевку на Чемпионат мира у шведов, благодаря минимально победе над ними со счетом (1:0). Чуть ранее команда побывала на Балканском полуострове и там обыграла национальную сборную Греции со счетом (1:0).

Албании не удалось пробиться на ЧМ, так как по итогам группового этапа коллектив занял третье место, лишь на два очка отпустив вперед сборную Польши. В последних турах албанцы не смогли ничего противопоставить на выезде Англии, разгром (0:5), а также дома скромно обыграли Андорру (1:0).

Информация для ставок

  • Испания пять из шести последних матчей
  • У Албании три поражения в четырех последних выездных встречах
  • Все семь минувших очных поединков закончились победой Испании
  • Шесть последних игр с участием Албании завершились результатом «обе забьют – нет»

Прогноз

Испанцам в этой встрече нужна только победа. Команда приложит все усилия, чтобы ее одержать. Ожидаем тотальное преимущество хозяев и победу с разницей в несколько мячей. Сделать ставку на победу Испании с форой (-2) можно взять по коэффициенту 1.83 в букмекерской конторе Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.62 1.34 2.35 1.62 1.83 2.20
Фонбет 2.15 1.70
Мелбет 2.28 1.70
1XBET 2.28 1.70
Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 19:40
В этом матче однозначно фаворитом является команда Испании, которая уверенно одержит победу. Удачи
izrafel
izrafel
вчера в 15:20
Испанцы конечно же уже пробились на мировой форму, но сделали это не самым уверенным способом, так как шведская дружина их походу всей квалификации достаточно активно поджимала. Испанцы решили начать игровой год с достаточно простого соперника, видимо что бы начать этот календарный игровой год с виктории, и что бы дальше дела пошли хорошо и уверенно. Состав испанцев на мартовские товарищеские игры подобрался боевой, и похоже что никаких глубоких экспериментов с составом Луис Энрике делать не собирается....
Албанцы прибавили в своих результатах за предыдущие несколько лет, и даже смогли пробиться на чемпионат континента 2016 году. Но матчи с серьезными соперниками они лучше играть не стали. За предыдущие три года у албанцев было 6 матчей с мощными европейскими сборными, и все они завершались для балканской сборной поражениями. Дважды проиграли французам 1:4, 0:2, дважды проиграли англичанам 0:5, 0:2, дважды проиграли полякам 1:4, 0:1. Албанцев можно похвалить за то, что они стали куда более регулярно и активно собирать очки с себе подобными соперникам...
На чистую победу хозяев в этом матче коэффициент выставляют совсем крошечный, а именно (1.15). Вот собственно и нужно тут рассматривать какую-то более мудреную ставку что бы коэффициент стал более предпочтительным. Я рассматривал два варианта ставки. Первый вариант это - сухая победа испанцев. И второй вариант это - фора(-1,5) на испанцев. В итоге решил остановиться на форе. Пожалуй что в пару мячей испанцы победить тут явно способны, ну а победят они 2:0, или 4:1 это уже вопрос более сложный. Моя ставка: победа Испании с форой(-1,5).
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