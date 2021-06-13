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Испания — Швеция. Прогноз на матч Евро-2020 (14.06.2021)

вчера, 23:19

В матче первого тура группы Е увидим интересный поединок национальных сборных Испании и Швеции. Мы предлагаем ознакомиться с прогнозами и обзором ставок на данный поединок.

Евро-2020
Испания
Швеция
0 : 0
15’
сегодня, 22:00
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.364.9810.38
Лига Ставок Live! 1.29 5.00 13.00
Фонбет Live! 1.30 5.10 11.00
Мелбет 1.35 5.09 10.80
1XBET Live! 1.39 4.86 9.80
BetBoom Live! 1.32 4.91 11.79

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что абсолютным фаворитом в этом матче является Испания. Поставить на её победу можно по коэффициенту 1.42. Победа Швеции оценивается по коэффициенту 8.3, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.38.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 по коэффициенту 2.1. Сделать ставку на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 1.71. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. Коэффициент на данный исход составляет 2.31.

Форма команд

Сборная Испании полностью готова к Евро-2020. Команда наполнена талантливыми молодыми игроками, которые заряжены на победу и готовы выполнять поставленные задачи. Товарищеские матчи прошли достаточно спокойно, обыграли Литву (4:0) и сыграли (0:0) со сборной Португалии. Испания будет стараться подтверждать статус фаворита с первых минут встречи.

Швеция пребывает в отличной форме, команда имеет продолжительную выигрышную серию, которая началась в марте и продолжилась в товарищеских встречах, где одержали победу над Финляндией (2:0) и Арменией (3:1). Команда желает продолжать победную серию и не намерена отдавать очки даже самым сильным коллективам турнира.

Информация для ставок

  • Сборная Швеции выиграла пять матчей подряд
  • Испания проиграла лишь 1 раз в 24 последних поединках
  • В пяти последних встречах Швеция пропустила лишь один мяч
  • Минувшая очная встреча завершилась ничьей (1:1)

Прогноз

Испания будет владеть мячом и создавать преимущество на футбольном поле. Скорее всего, мы увидим яркий футбол с большим количеством голевых моментов. Верим, что и Швеция не будет стоять в стороне и сможет поразить ворота соперников. Сделать ставку на «обе забьют» можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 2.3.

Ранее букмекеры предлагали поставить на исход матча Польша — Словакия по коэффициенту 2.1.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle Live! 2.81 1.49 1.93 1.98 1.50 2.91
Лига Ставок Live! 2.03 1.74 1.58 2.27
BetBoom Live! 2.06 1.76 1.58 2.37 1.27 3.70
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