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Испания - Швеция
Шотландия - Чехия
Польша - Словакия

Текстовая онлайн трансляция матча Испания против Швеция

Испания Логотип футбольный клуб Испания 0:0 Логотип футбольный клуб Швеция Швеция
Испания
0 : 0
завершен
14 июня 2021, 22:00
понедельник
Швеция
Евро-2020, 1 тур
Стадион Олимпийский (Севилья)
Телетрансляция: ПЕРВЫЙ КАНАЛ
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.364.9810.38
Лига Ставок 1.37 4.90 9.20
Фонбет Live! 14.00 1.05 44.00
Мелбет 1.35 5.09 10.80
1XBET 1.40 5.00 9.20
BetBoom 1.34 5.14 9.79
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    2
    66' Мората Альваро (7) уходит с поля, Сарабия Пабло (22) вышел на поле
    66' Родри (16) уходит с поля, Алькантара Тьяго (10) вышел на поле
     
    2
    74' Торрес Ферран (11) уходит с поля, Ойарсабаль Микель (21) вышел на поле
    74' Ольмо Даниэль (19) уходит с поля, Морено Жерар (9) вышел на поле
     
    87' Коке (8) уходит с поля, Руис Фабиан (17) вышел на поле
     
    55' Люстиг Микаэль (2)
     
    2
    69' Берг Маркус (9) уходит с поля, Квайсон Робин (22) вышел на поле
    69' Исак Александер (11) уходит с поля, Классон Виктор (17) вышел на поле
     
    75' Люстиг Микаэль (2) уходит с поля, Крафт Эмиль (16) вышел на поле
     
    2
    84' Олссон Кристоффер (20) уходит с поля, Каюсте Йенс-Лис (26) вышел на поле
    84' Форсберг Эмиль (10) уходит с поля, Бенгтссон Пьерр (5) вышел на поле
    Наказания
    55’ Люстиг Микаэль
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    Сарабия Пабло Мората Альваро 66’
    Алькантара Тьяго Родри 66’
    69’ Квайсон Робин Берг Маркус
    69’ Классон Виктор Исак Александер
    Ойарсабаль Микель Торрес Ферран 74’
    Морено Жерар Ольмо Даниэль 74’
    75’ Крафт Эмиль Люстиг Микаэль
    84’ Каюсте Йенс-Лис Олссон Кристоффер
    84’ Бенгтссон Пьерр Форсберг Эмиль
    Руис Фабиан Коке 87’
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    Все комментарии
    заDOOMчивый
    заDOOMчивый ответ PetrTerentyev78 (раскрыть)
    15 июня в 14:40
    ну что может Педри показать против гренадёров шведов.они его просто и не заметили у себя между ног. Элеватор из Юве - это вообще антифутболист и на кой его ставить,когда есть более опасные игроки,как тот же Жерард,который создаёт остроту у чужих ворот и дай больше времени,то может быть и забил. Смысл в навесах,был то ли у тренера,то ли у поколения гномов,шведы стоя на месте практически ВСЁ выносили.Что бы взломать такую оборону, надо было вытягивать шведов из своей половины и проводить скоростные атаки,а не позиционные,которые щёлкали,как семечки. У испанцев нет ни мощи,ни фантазии.будь шведы немного по техничнее,могли бы и победить. Игроки РПЛ,показали сборной Росии,как нужно правильно обороняться и как должен играть голкипер,даже когда косячит защита. Неужели нельзя было найти 5 защитников и поставить их на защиту от бельгийцев,а если таковых не имеется,то тогда должны были все стоять в штрафной и количеством бить качество,во всяком случае попытаться.
    заDOOMчивый
    заDOOMчивый
    15 июня в 14:32
    В Реале,худо-беДНО,но Єлеватор - забивал, в Челси периодически отличался,скажем так из трёх попыток раз в ворота попадал,а там уже на везение, с переходом в Юве - с оффсайдов и гол за 10 матчей,ну если повезёт то два гола - в одном матче,в остальных же девяти всё что угоДНО,но безрезультатно. Роналду играя за МЮ и за Реал был топ-игроком,с приходом в Юве - забыл что такое международные трофеи,разве что стал картонным макароном. Щесны никогда не славился надёжной игрой,стабильный середняк,с приходом в Юве стал пропускать с 40 метров,да и за сборную оформлять автоголы,вслед за своим партнёром по клубу - Демиралем. Де Лигт,пока не попал в Юве - постоянно играл за сборную и за Аякс доходил до полуфинала и был в финале ЛЕ, а потом как отрубило,выход из группы и аривидерчи.
    Котэ в тельняжке
    Котэ в тельняжке
    15 июня в 11:49
    Хоть у наших шведов есть шанс!:)...
    galem72
    galem72
    15 июня в 11:22
    Космический фэйл от Энрике с его тики-такой. Кому нафиг нужны эти перепасовочки под 1000 штук и владением под 90% за матч?
    Ozabot
    Ozabot
    15 июня в 11:09
    Был бы Златан, Испания бы отхватила.
    Шуnя771
    Шуnя771
    15 июня в 10:51
    Из подгруппы вышли вместе...

    И сейчас устроили цирк...
    PetrTerentyev78
    PetrTerentyev78
    15 июня в 08:42
    Клоун каталонский. Забил состав своим каталонским школиём, которое ни черта в сезоне не показало, а потом удивляется - а кааак же тааак, мы шведов обыграть не можем! Действительно. Льоренте из Атлетико, который как минимум полсезона тащил, на лавке сидит, Асенсио, который лишним бы не был, вообще не взяли, зато педри всякие никчёмные на поле.
    Тень Отца
    Тень Отца ответ Еноты за Арсенал (раскрыть)
    15 июня в 08:33
    Я знаю команду, капитан которой жидко прославился))
    Но посмешище всего мира - Мората...
    ЧиП
    ЧиП
    15 июня в 08:31
    Было скучно. Уснул😴
    112910415
    112910415
    15 июня в 07:14
    шведы героически отработали
    avici_liverpool
    avici_liverpool
    15 июня в 06:36
    Мората устроил шоу, сегодня очередь за Вернером
    Кьянти
    Кьянти
    15 июня в 05:00
    Когда-то в адрес Барселоны с ее уже отживающей свое время тики-такой родился мэм, который перефразировал известный футбольный постулат пока мяч у нас нам не забьют, в пока мяч у нас мы не забьем. Похоже сейчас это вполне можно отнести и к сборной Испании.
    XL-965
    XL-965
    15 июня в 02:11
    С Сарабией и Моратой победа на евро в кармане
    Том Хеннинг Эвребе
    Том Хеннинг Эвребе
    15 июня в 02:10
    Каталонский физрук без привычного топ трио МСН и помощи Айтекина опростоволосился. Ну нет у Испанцев топ-игроков, как и топ-тренера, который мог бы отсутствие первых.
    steelhead
    steelhead ответ Garrincha58 (раскрыть)
    15 июня в 00:48
    У этой тики-таки нападающего не одного нет, да и полузащита пожиже, чем в оригинальном варианте. Если кому-то игра Швеции понравилась, ну что же, не удивительно, что-то до боли знакомое по прошлому ЧМ.
    haim
    haim
    15 июня в 00:38
    Какие же у нас двойные стандарты, когда наши так же на ЧМ играли их 41ли мол повезло, отскочили и т.д. Шведы играют так же , парни молодцы боролись и т.д 🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️
    Том Хеннинг Эвребе
    Том Хеннинг Эвребе
    15 июня в 00:35
    Испания снова в нижней части синусоиды, их потолок-выход в полуфинал , не более, с такой то игрой.
    mangox33
    mangox33
    15 июня в 00:30
    Такую испанию даже стасик проходил
    Ironigor
    Ironigor
    15 июня в 00:30, ред.
    Очень коротко о матче . Ненормальная история, когда почти 80% времени мяч держится у команды, а забить реально могли в твои ворота и при этом ты мог проиграть !!! Луис Энрике перемудрил явно со своей тактикой на этот матч !!!
    А вот это состояние когда ты не понимаешь что натворил!!! Всем Добра !!!
    David Young
    David Young
    15 июня в 00:29
    Матч завершился безголевой ничьей, но отнюдь не был неинтересным. Команды старались играть как можно лучше и создали много немало опасных моментов. Матч получился весьма оборонительным и тактическим, но интрига сохранялась до конца компенсированного времени второго тайма, и команды в целом провели очень равный матч, не смотря на разные роли на поле.

    Испании не удалось так быстро и ловко вскрывать оборону шведов как хватило бы для хотя бы одного или двух голов, кроме того некоторая медлительность и вязкость в действиях испанцев прослеживалась. В реализацией всё не так хорошо как может быть. При этом целый ряд опасных моментов были голевыми, вратарь Швеции Ульсен провел великолепный матч, пока что никто из вратарей не сделал так много, и при этом ошибался столь же редко. Защита Швеции в целом сыграла отлично, особенно центр, плюс стоит отметить очень слаженную грамотную игру шведов в обороне в целом, именно обороной их команда занималась большую часть времени р матча.

    При этом Швеции удалось создать несколько очень опасных моментов у ворот Испании, это уже немало, ведь шансов у них было для атак малое количество.

    Швеции стоит поработать над организацией атак, в том числе контратак, и над реализацией голевых моментов. В плане оборонительных действий претензий нет, во всяком случае серьёзных, в целом с этим у Швеции всё отлично.

    Исход и счёт не являются неожиданными, и в целом хорошо отображают происходившее на поле. Теперь и Испании и Швеции нужно побеждать в оставшихся двух турах, сделать это будет не очень просто, но очень даже представляется возможным. Некоторые матчи могут преподнести сюрпризы в плане исходов и развития событий в них.
    Garrincha58
    Garrincha58
    15 июня в 00:10
    скучная "красная фурия" Энрике походу не умеет ставить атаку, а барселонская тики така уже всем надоела и все уже знают как с ними играть
    Ravshan878
    Ravshan878
    15 июня в 00:05
    Всем спокойной ночи.Берегите себя и своих близких. Завтра не кому не опаздывать ☝️😎.)))
    Еноты за Арсенал
    Еноты за Арсенал ответ Vilen Naidenkne (раскрыть)
    15 июня в 00:04, ред.
    Я бы добавил, и имея в нападении Моратика. Могли бы игрока вместо него поставить. А вообще смешно, у них Жерар Морено есть с прекрасным сезоном, а ставят посмещище всего футбольного мира.
    steelhead
    steelhead ответ Брулин (раскрыть)
    15 июня в 00:04
    Какой там супермомент, черный закрыл глаза и пульнул абы куда, и случайно там уже мертвый после своего забега Берг оказался, который вообще не вкурил, что там происходило. Момент стопроцентный, ага.
    Vilen Naidenkne
    Vilen Naidenkne
    15 июня в 00:03
    Интересно , а стоя на месте испанцы реально думали что забьют ???
    Sexual Harassment
    Sexual Harassment
    15 июня в 00:03
    Не понимаю на каком основании Дементьев и Гуцайт весь матч язвили в сторону Швеции? У северян был план на игру и они его выполнили. Лучше такой план и плюс очко, чем без плана выходить на бельгийцев.
    Migelito
    Migelito ответ Брулин (раскрыть)
    15 июня в 00:02
    Момент с потенциальной пенкой тоже показан был плохо - один повтор, и тот с такого ракурса, что сам момент закрыт другими игроками
    Stalker-ato
    Stalker-ato
    15 июня в 00:01
    Жорди весь матч терзал оборону Шведов на своём фланге,не знали Шведы,что делать с его проходами и точными передачами,так мало этого в конце,когда всё матч горит, проявил ФеирПлей и отдал мяч соперникам,мужчина Альба.
    злой болельщик
    злой болельщик ответ 25процентный клоун (раскрыть)
    15 июня в 00:00
    И Дзюбу поменяйте на Исаака....
    Еноты за Арсенал
    Еноты за Арсенал ответ alfranza (раскрыть)
    15 июня в 00:00
    Сенсация после 1-1 с Грецией и 2-1 победой в дополнительное время над Грузией? Исходя из последних матчей Испании, это именно был самый логичный результат.
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