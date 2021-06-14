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0 : 0
завершен
14 июня 2021, 22:00
понедельник
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Стадион Олимпийский (Севилья)
Телетрансляция: ПЕРВЫЙ КАНАЛ
|55’
|Люстиг Микаэль
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Сарабия Пабло
|Мората Альваро
|66’
|Алькантара Тьяго
|Родри
|66’
|69’
|Квайсон Робин
|Берг Маркус
|69’
|Классон Виктор
|Исак Александер
|Ойарсабаль Микель
|Торрес Ферран
|74’
|Морено Жерар
|Ольмо Даниэль
|74’
|75’
|Крафт Эмиль
|Люстиг Микаэль
|84’
|Каюсте Йенс-Лис
|Олссон Кристоффер
|84’
|Бенгтссон Пьерр
|Форсберг Эмиль
|Руис Фабиан
|Коке
|87’
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|0
|Предупреждения
|1
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Испании не удалось так быстро и ловко вскрывать оборону шведов как хватило бы для хотя бы одного или двух голов, кроме того некоторая медлительность и вязкость в действиях испанцев прослеживалась. В реализацией всё не так хорошо как может быть. При этом целый ряд опасных моментов были голевыми, вратарь Швеции Ульсен провел великолепный матч, пока что никто из вратарей не сделал так много, и при этом ошибался столь же редко. Защита Швеции в целом сыграла отлично, особенно центр, плюс стоит отметить очень слаженную грамотную игру шведов в обороне в целом, именно обороной их команда занималась большую часть времени р матча.
При этом Швеции удалось создать несколько очень опасных моментов у ворот Испании, это уже немало, ведь шансов у них было для атак малое количество.
Швеции стоит поработать над организацией атак, в том числе контратак, и над реализацией голевых моментов. В плане оборонительных действий претензий нет, во всяком случае серьёзных, в целом с этим у Швеции всё отлично.
Исход и счёт не являются неожиданными, и в целом хорошо отображают происходившее на поле. Теперь и Испании и Швеции нужно побеждать в оставшихся двух турах, сделать это будет не очень просто, но очень даже представляется возможным. Некоторые матчи могут преподнести сюрпризы в плане исходов и развития событий в них.
Испании не удалось так быстро и ловко вскрывать оборону шведов как хватило бы для хотя бы одного или двух голов, кроме того некоторая медлительность и вязкость в действиях испанцев прослеживалась. В реализацией всё не так хорошо как может быть. При этом целый ряд опасных моментов были голевыми, вратарь Швеции Ульсен провел великолепный матч, пока что никто из вратарей не сделал так много, и при этом ошибался столь же редко. Защита Швеции в целом сыграла отлично, особенно центр, плюс стоит отметить очень слаженную грамотную игру шведов в обороне в целом, именно обороной их команда занималась большую часть времени р матча.
При этом Швеции удалось создать несколько очень опасных моментов у ворот Испании, это уже немало, ведь шансов у них было для атак малое количество.
Швеции стоит поработать над организацией атак, в том числе контратак, и над реализацией голевых моментов. В плане оборонительных действий претензий нет, во всяком случае серьёзных, в целом с этим у Швеции всё отлично.
Исход и счёт не являются неожиданными, и в целом хорошо отображают происходившее на поле. Теперь и Испании и Швеции нужно побеждать в оставшихся двух турах, сделать это будет не очень просто, но очень даже представляется возможным. Некоторые матчи могут преподнести сюрпризы в плане исходов и развития событий в них.
А вот это состояние когда ты не понимаешь что натворил!!! Всем Добра !!!
А вот это состояние когда ты не понимаешь что натворил!!! Всем Добра !!!