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«Специа» — «Комо». Прогноз на матч кубка Италии (06.08.2022)

сегодня, 12:56
Специа

Ставки букмекеров

Букмекеры абсолютное преимущество в этой игре отдали хозяевам поля. На победу «Специи» линия букмекерской конторы Лига Стаовок предлагает поставить по коэффициенту 1.65. Поверить в успех «Комо» любой игрок может по коэффициенту 4.38. Если сделать ставку на ничейный результат, то зайдет коэффициенту 3.88.

Италия. Кубок 2022/2023
Специа
Комо
- : -
06 августа 2022, 19:00
суббота
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.544.135.82
Лига Ставок 1.64 4.10 5.40
Мелбет 1.57 4.10 5.40
1XBET 1.57 4.10 5.40

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 за 1.93. Букмекеры также предлагают ТМ 2.5 по похожему коэффициенту 1.88, а загрузить на «обе забьют» можно по коэффициенту 1.92.

Форма команд

«Специа» готовилась к возобновлению сезона через товарищеские матчи и провела их на хорошем уровне. Коллективу удалось без проблем разгромить «Яблонец» (3:0) и «Падову» (5:1), а также расписали красивую голевую ничью с французским «Анже» со счетом (2:2).

«Комо» удалось в конце июля провести контрольный поединок против грозной «Аталанты». Конечно же, успехом игра не увенчалась, финальный свисток зафиксировал разгром со счетом (0:4). Несмотря на это, к кубковой встрече футболисты подходят в боевом настроении и готовы выполнять поставленные задачи.

Информация для ставок

  • Беспроигрышная серия «Специи» насчитывает три встречи (две победы и ничья)
  • У «Комо» шесть поражений в последних семи матчах
  • Десять минувших поединков с участием «Специи» и шесть из семи «Комо» завершились результатом ТБ 2.5
  • «Специа» забивает минимум один гол в девяти из десяти последних поединках

Прогноз

«Специа» с первых минут возьмет мяч под свой контроль, будет доминировать на протяжении всего поединка и без проблем выйдет в следующий этап кубка. Предлагаем сделать ставку на победу «Специи» в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.65.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.03 1.38 2.01 1.80 1.56 2.40
Лига Ставок 2.80 1.43 1.91 1.86 1.51 2.50
Мелбет 1.99 1.85
1XBET 1.99 1.85
Все комментарии
f7dd8a8wpe25
f7dd8a8wpe25
сегодня в 13:36
Фаворит матча Специа
Гость
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