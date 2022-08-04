«Специа» — «Комо». Прогноз на матч кубка Италии (06.08.2022)

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сегодня, 12:56

Ставки букмекеров

Букмекеры абсолютное преимущество в этой игре отдали хозяевам поля. На победу «Специи» линия букмекерской конторы Лига Стаовок предлагает поставить по коэффициенту 1.65. Поверить в успех «Комо» любой игрок может по коэффициенту 4.38. Если сделать ставку на ничейный результат, то зайдет коэффициенту 3.88.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 за 1.93. Букмекеры также предлагают ТМ 2.5 по похожему коэффициенту 1.88, а загрузить на «обе забьют» можно по коэффициенту 1.92.

Форма команд

«Специа» готовилась к возобновлению сезона через товарищеские матчи и провела их на хорошем уровне. Коллективу удалось без проблем разгромить «Яблонец» (3:0) и «Падову» (5:1), а также расписали красивую голевую ничью с французским «Анже» со счетом (2:2).

«Комо» удалось в конце июля провести контрольный поединок против грозной «Аталанты». Конечно же, успехом игра не увенчалась, финальный свисток зафиксировал разгром со счетом (0:4). Несмотря на это, к кубковой встрече футболисты подходят в боевом настроении и готовы выполнять поставленные задачи.

Информация для ставок

Беспроигрышная серия «Специи» насчитывает три встречи (две победы и ничья)

У «Комо» шесть поражений в последних семи матчах

Десять минувших поединков с участием «Специи» и шесть из семи «Комо» завершились результатом ТБ 2.5

2.5 «Специа» забивает минимум один гол в девяти из десяти последних поединках

Прогноз

«Специа» с первых минут возьмет мяч под свой контроль, будет доминировать на протяжении всего поединка и без проблем выйдет в следующий этап кубка. Предлагаем сделать ставку на победу «Специи» в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.65.