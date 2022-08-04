«Торино» — «Палермо». Прогноз на матч кубка Италии (06.08.2022)

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сегодня, 12:58

Ставки букмекеров

В этом матче букмекеры без проблем определились с фаворитом, выставив абсолютно разные по значению коэффициенты. Поставить на победу хозяев можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.6, а в случае победы гостей зайдет коэффициент 5.55. На ничью можно загрузить также по коэффициенту 4.

Также в линии букмекеры предлагают выбрать тотал больше и меньше 2.5 мячей по одинаковому коэффициенту 1.9. Исход «обе забьют» оценивается показателем 1.96.

Форма команд

«Торино» полноценно готовился к сезону через товарищеские встречи. Клубу удалось договориться с командами из разных лиг и провести качественные спарринги. Среди соперников в частности был немецкий «Айнтрахт» (1:3), турецкий «Трабзонспор» (3:0), а также французская «Ницца» (0:1).

«Палермо» в свою очередь провел лишь два контрольных поединка. Коллектив сразился с «Пизой» и был разгромлен (0:5), а также в голевой перестрелке оказался сильнее «Реджаны», обыграв ее со счетом (3:2). Команда вернулась в Серию В и желает не только там выполнять поставленные задачи, но и в кубке проверить свои силы на фоне серьезного соперника.

Информация для ставок

«Торино» выиграл три из четырех последних матчей

У «Палермо» пять побед в последних шести играх

Шесть минувших очных встречи закончились результатом «обе забьют»

Три из четырех последних игр с участием «Торино» завершились результатом ТМ 2.5

Прогноз

В этом матче несложно предсказать, кто будет контролировать игру и в итоге окажется победителем. Предлагаем сделать ставку на победу «Торино» по коэффициенту 1.6 в букмекерской конторе Лига Ставок.