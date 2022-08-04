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«Торино» — «Палермо». Прогноз на матч кубка Италии (06.08.2022)

сегодня, 12:58
Торино

Ставки букмекеров

В этом матче букмекеры без проблем определились с фаворитом, выставив абсолютно разные по значению коэффициенты. Поставить на победу хозяев можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.6, а в случае победы гостей зайдет коэффициент 5.55. На ничью можно загрузить также по коэффициенту 4.

Италия. Кубок 2022/2023
Торино
Палермо
- : -
06 августа 2022, 22:15
суббота
Выигрыш
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.514.126.42
Лига Ставок 1.57 4.20 6.00
Мелбет 1.53 4.14 5.85
1XBET 1.53 4.14 5.85

Также в линии букмекеры предлагают выбрать тотал больше и меньше 2.5 мячей по одинаковому коэффициенту 1.9. Исход «обе забьют» оценивается показателем 1.96.

Форма команд

«Торино» полноценно готовился к сезону через товарищеские встречи. Клубу удалось договориться с командами из разных лиг и провести качественные спарринги. Среди соперников в частности был немецкий «Айнтрахт» (1:3), турецкий «Трабзонспор» (3:0), а также французская «Ницца» (0:1).

«Палермо» в свою очередь провел лишь два контрольных поединка. Коллектив сразился с «Пизой» и был разгромлен (0:5), а также в голевой перестрелке оказался сильнее «Реджаны», обыграв ее со счетом (3:2). Команда вернулась в Серию В и желает не только там выполнять поставленные задачи, но и в кубке проверить свои силы на фоне серьезного соперника.

Информация для ставок

  • «Торино» выиграл три из четырех последних матчей
  • У «Палермо» пять побед в последних шести играх
  • Шесть минувших очных встречи закончились результатом «обе забьют»
  • Три из четырех последних игр с участием «Торино» завершились результатом ТМ 2.5

Прогноз

В этом матче несложно предсказать, кто будет контролировать игру и в итоге окажется победителем. Предлагаем сделать ставку на победу «Торино» по коэффициенту 1.6 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.89 1.41 1.96 1.85 1.54 2.46
Лига Ставок 2.75 1.44 1.89 1.88 1.50 2.55
Мелбет 1.95 1.88
1XBET 1.95 1.88
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52xm8gcjear6
сегодня в 13:36
Победу одержит Торино
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