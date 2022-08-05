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«Венеция» — «Асколи». Прогноз на матч кубка Италии (07.08.2022)

сегодня, 11:18
Асколи Пиккио

Ставки букмекеров

По котировкам букмекеров «Венеция» имеет лишь минимальное преимущество в этом матче. Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 2 в букмекерской конторе Лига Ставок. Взять победу «Асколи» предлагают по коэффициенту 3.58. В случае ничейного результата порадует коэффициент 3. 5.

Италия. Кубок 2022/2023
Венеция
Асколи Пиккио
- : -
07 августа 2022, 18:45
воскресенье
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle2.023.483.65
Лига Ставок 2.02 3.60 3.75
Мелбет 2.02 3.48 3.52
1XBET 2.02 3.48 3.52

За тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают коэффициент 1.97. Низовой исход матча (ТМ 2.5) стоит 1.82. Поставить на то, что команды обменяются голами можно по коэффициенту 1.8.

Форма команд

«Венеция» в рамках подготовки к возобновлению сезона провела один товарищеский поединок, в котором соперником стала «Чезена». Обыграть неуступчивый коллектив не удалось, на табло было зафиксировано поражение с минимальным счетом (0:1). По итогам минувшего сезона клуб покинул элитный дивизион и теперь будет выступать в Серии В.

«Асколи Пиккио» летом провел два контрольных поединках, где сумел победить и порадовать своих болельщиков. Команда сотворила сенсацию и обыграла «Рому» (1:0), а также разгромила низшелиговый «Реканатезе» со счетом (4:1).

Информация для ставок

  • «Венеция» выиграла лишь один из пяти последних матчей
  • У «Асколи» четыре победы в последних пяти поединках
  • Четыре минувшие очные встречи завершились результатом «обе забьют»
  • Три минувших игры «Венеции» и две из трех «Асколи» закончились результатом ТМ 2.5

Прогноз

«Венеция», скорее всего, возьмет игру под свой контроль и доведет дело до необходимого позитивного результата. Предлагаем поставить на победу хозяев поля в букмекерской конторе Лига Ставок. Коэффициент на данный исход составит 2.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.60 1.49 1.82 1.99 1.44 2.77
Лига Ставок 2.60 1.47 1.83 1.94 1.46 2.65
Мелбет 1.85 1.99
1XBET 1.85 1.99
Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 13:22
Победа хозяев!
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