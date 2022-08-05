«Венеция» — «Асколи». Прогноз на матч кубка Италии (07.08.2022)

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сегодня, 11:18

Ставки букмекеров

По котировкам букмекеров «Венеция» имеет лишь минимальное преимущество в этом матче. Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 2 в букмекерской конторе Лига Ставок. Взять победу «Асколи» предлагают по коэффициенту 3.58. В случае ничейного результата порадует коэффициент 3. 5.

За тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают коэффициент 1.97. Низовой исход матча (ТМ 2.5) стоит 1.82. Поставить на то, что команды обменяются голами можно по коэффициенту 1.8.

Форма команд

«Венеция» в рамках подготовки к возобновлению сезона провела один товарищеский поединок, в котором соперником стала «Чезена». Обыграть неуступчивый коллектив не удалось, на табло было зафиксировано поражение с минимальным счетом (0:1). По итогам минувшего сезона клуб покинул элитный дивизион и теперь будет выступать в Серии В.

«Асколи Пиккио» летом провел два контрольных поединках, где сумел победить и порадовать своих болельщиков. Команда сотворила сенсацию и обыграла «Рому» (1:0), а также разгромила низшелиговый «Реканатезе» со счетом (4:1).

Информация для ставок

«Венеция» выиграла лишь один из пяти последних матчей

У «Асколи» четыре победы в последних пяти поединках

Четыре минувшие очные встречи завершились результатом «обе забьют»

Три минувших игры «Венеции» и две из трех «Асколи» закончились результатом ТМ 2.5

Прогноз

«Венеция», скорее всего, возьмет игру под свой контроль и доведет дело до необходимого позитивного результата. Предлагаем поставить на победу хозяев поля в букмекерской конторе Лига Ставок. Коэффициент на данный исход составит 2.