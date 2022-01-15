«Аталанта» — «Интер» . Прогноз на матч итальянской Серии А (16.01.2022)

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сегодня, 00:28

Ставки букмекеров

Букмекеры в этом матче не отдают абсолютное предпочтение ни одному из коллективов. На победу «Интера» линия букмекерской конторы Фонбет предлагает поставить по коэффициенту 2.35. Ничейный результат котируется по коэффициенту 3.75, а победа хозяев принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 2.9.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов можно взять ТБ 2.5 за 1.6. Если верить, что матч не станет результативным, то можно взять ТМ 2.5 за 2.28. Ставка на «обе забьют» дается по коэффициенту 1.6.

Форма команд

«Аталанта» несколько дней назад приняла участие в розыгрыше кубка Италии, где в рамках 1/8 финала на своем поле спокойно обыграла «Венецию» со счетом (2:0). В чемпионате команда также победила и оформила три очка в выездном противостоянии с «Удинезе» (6:2).

«Интер» участвовал в матче за Суперкубок и в боевом поединке лишь на последней минуте дополнительного времени дожал «Ювентус» и победил (2:1). Трофей одолжен придать коллективу дополнительных сил и помочь в борьбе за первое место в турнирной таблице.

Информация для ставок

«Аталанта» проиграла два из трех последних домашних матчей

Беспроигрышная серия «Интера» насчитывает пять поединков

Минувшая очная встреча завершилась вничью (2:2)

Шесть из восьми последних игр с участием «Аталанты» завершились результатом ТБ 2.5

Прогноз

Игры с участием данных клубов всегда наполнены голевыми моментами голами и интересными событиями. Верим, что данная встреча не станет исключением, и команды смогут поразить ворота друг друга. Поставить на «обе забьют» можно в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.6.