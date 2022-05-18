«Дженоа» — «Болонья». Прогноз на матч итальянской Серии А (21.05.2022)

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вчера, 14:31

Ставки букмекеров

В этой игре определить однозначного фаворита оказалось сложно, поэтому букмекеры выставили практически равные котировки. Победу «Дженоа» можно взять по коэффициенту 2.47 в БК Фонбет, а поверить в успех «Болоньи» любой игрок может по коэффициенту 2.8. Сделать ставку на ничейный результат можно за 3.65.

Также в линии букмекеры предлагают 1.73 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по коэффициенту 2.08. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.67.

Форма команд

«Дженоа» по итогам 37 туров вылетела в дивизион рангом ниже и в следующем сезоне продолжит выступления в Серии В. В последнем матче, который еще давал надежду на спасение, команда сражалась на выезде с «Наполи», но разгромно уступила со счетом (0:3).

«Болонья» в свою очередь завершает чемпионат относительно успешно, и ниже текущего 13 места уже не опустится. У команды в активе 43 очка, которые обеспечивают ей прописку в элите на будущий сезон. В минувших встречах коллектив хоть и забил много голов, но порадовать победой фанатов не сумел, поражения (3:4) и (1:3) от «Венеции» и «Сассуоло».

Информация для ставок

«Дженоа» потерпела пять поражений в последних семи поединках

У «Болоньи» лишь одна победа в последних шести играх

Минувшая очная встреча завершилась вничью (2:2)

Четыре из пяти последних матчей «Болоньи» завершились результатом ТБ 2.5

Прогноз

Формальный матч, в котором обе команды уже не смогут улучшить свое турнирное положение. Сложно сказать, кто окажется сильнее, поэтому предлагаем рискнуть и поставить на ничью по коэффициенту 3.65 в букмекерской конторе Фонбет.