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«Дженоа» — «Болонья». Прогноз на матч итальянской Серии А (21.05.2022)

вчера, 14:31
Болонья

Ставки букмекеров

В этой игре определить однозначного фаворита оказалось сложно, поэтому букмекеры выставили практически равные котировки. Победу «Дженоа» можно взять по коэффициенту 2.47 в БК Фонбет, а поверить в успех «Болоньи» любой игрок может по коэффициенту 2.8. Сделать ставку на ничейный результат можно за 3.65.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.523.592.83
Фонбет 2.40 3.50 2.80
Мелбет 2.51 3.72 2.87
1XBET 2.51 3.72 2.87
BetBoom 2.47 3.56 2.84

Также в линии букмекеры предлагают 1.73 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по коэффициенту 2.08. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.67.

Форма команд

«Дженоа» по итогам 37 туров вылетела в дивизион рангом ниже и в следующем сезоне продолжит выступления в Серии В. В последнем матче, который еще давал надежду на спасение, команда сражалась на выезде с «Наполи», но разгромно уступила со счетом (0:3).

«Болонья» в свою очередь завершает чемпионат относительно успешно, и ниже текущего 13 места уже не опустится. У команды в активе 43 очка, которые обеспечивают ей прописку в элите на будущий сезон. В минувших встречах коллектив хоть и забил много голов, но порадовать победой фанатов не сумел, поражения (3:4) и (1:3) от «Венеции» и «Сассуоло».

Информация для ставок

  • «Дженоа» потерпела пять поражений в последних семи поединках
  • У «Болоньи» лишь одна победа в последних шести играх
  • Минувшая очная встреча завершилась вничью (2:2)
  • Четыре из пяти последних матчей «Болоньи» завершились результатом ТБ 2.5

Прогноз

Формальный матч, в котором обе команды уже не смогут улучшить свое турнирное положение. Сложно сказать, кто окажется сильнее, поэтому предлагаем рискнуть и поставить на ничью по коэффициенту 3.65 в букмекерской конторе Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.19 1.38 2.13 1.77 1.66 2.32
Фонбет 2.10 1.75
Мелбет 2.16 1.81
1XBET 2.16 1.81
Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 20:36
Победа команды "Дженоа" в этом матче. Удачи
izrafel
izrafel
вчера в 16:02
Игра на три результата
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