«Эмполи» — «Монца». Прогноз на матч итальянской Серии А (15.09.2022)

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вчера, 15:51

Ставки букмекеров

Букмекеры не видят «Эмполи» фаворитом данного поединка и дают коэффициент 2.45 на его победу. Успех гостевого коллектива оценивается также по коэффициенту 3, а ставка на ничейный результат принесет игроку выигрыш с коэффициентом 3.25 по линии БК Лига Ставок.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов можно взять ТБ 2.5 за 1.95. Если верить, что матч не станет результативным, то можно взять ТМ 2.5 за 1.85. Ставка на обмен голами дается по коэффициенту 1.75.

Форма команд

«Эмполи» несколько дней назад побывал в Турине, где сразился со второй командой города «Торино». Обыграть неуступчивого соперника не получилось, на табло был зафиксирован результат (1:1). Чуть ранее коллектив дома принимала чемпиона страны «Милан» и на последних минутах проиграл со счетом (1:3).

«Монца» после неудачного старта ожила и порадовала своих поклонников стопроцентным результатом в последних турах. Футболисты новичка элиты по очереди сразились с «Ювентусом», «Сампдорией» и «Специей» и обыграли их (1:0), (3:0) и (2:0) соответственно, тем самым расположившись на 12 месте в таблице.

Информация для ставок

«Эмполи» одержал лишь одну победу в последних десяти поединках

Победная серия «Монцы» насчитывает три матча

Три минувшие очные встречи завершились результатом ТМ 2.5

Шесть из семи последних игр «Эмполи» закончились результатом «обе забьют»

Прогноз

Явный фаворит в игре отсутствует, но это не значит, что поединок будет скучным и не насыщенным на события. Командам вполне по силам расписаться в воротах друг друга, поэтому рекомендуем поставить на «обе забьют» по интересному коэффициенту 1.75 в букмекерской конторе Лига Ставок.