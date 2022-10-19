«Фиорентина» — «Интер». Прогноз на матч итальянской Серии А (22.10.2022)

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19 октября 2022, 13:36

Ставки букмекеров

Букмекеры в этом матче отдаю небольшое предпочтение гостевому коллективу. На победу «Интера» линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 2. Ничейный результат котируется по коэффициенту 3.65, а победа хозяев принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 3.66.

Букмекеры предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.8. Сделать прогноз на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.02. Существует вероятность, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.65.

Форма команд

«Фиорентина» после уверенной победе над шотландским «Хартсом» в четвертом туре Лиги конференций (5:1) побывала в гостях у «Лечче» и не смогла сломить сопротивление неуступчивого новичка элиты, ничья (1:1). Чуть ранее команда также провела сражение с римским «Лацио» и была разгромлена (0:4). В итоге не самые положительные результаты оставляют «фиалок» лишь на 14 месте в таблице.

«Интер» провел феерическую встречу с «Барселоной» в Лиге чемпионов и невероятная ничья (3:3) практически гарантирует коллективу место в раунде плей-офф. Что касается Серии А, то в последнем туре без проблем была дома обыграна «Салернитана» со счетом (2:0). После 10 игр клуб находится на седьмом месте и желает как можно скорее улучшить свое турнирное положение.

Информация для ставок

«Фиорентина» дважды проиграла в шести последних встречах

Беспроигрышная серия «Интера» насчитывает четыре матча (три победы и ничья)

Четыре из пяти последних очных поединков закончились результатом «обе забьют»

Три из четырех последних игр с участием «Фиорентины» завершились пробитием ТБ 2.5

Прогноз

Верим, что по традиции данная встреча будет проходить в голевом ключе, и мы увидим обмен голами. Поставить на «обе забьют» можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.65.