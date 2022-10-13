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«Интер» — «Салернитана». Прогноз на матч итальянской Серии А (16.10.2022)

вчера, 14:12
Салернитана

Ставки букмекеров

По линии БК Лига Ставок видно, что букмекеры отдают абсолютное предпочтение хозяевам. На победу «Инетра» с форой (-1.5) предлагают поставить по коэффициенту 1.85. Ничейный результат оценивается по коэффициенту 5.85, а сенсационная победа гостей порадует игроков выигрышем по коэффициенту 9.6.

Италия. Серия А 2022/2023
Интер
Салернитана
ВыигрышПроигрышПроигрышВыигрышПроигрыш
- : -
16 октября 2022, 13:30
воскресенье
ВыигрышПроигрышПроигрышНичьяНичья
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.306.0911.06
Лига Ставок 1.31 6.00 9.00
Мелбет 1.31 6.30 10.00

Сделать ставку на то, что поединок будет насыщенным на голы можно по коэффициенту 1. 5 (ТБ 2.5). Поставить на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 2.55. Обмен голами в этой игре стоит 1.85.

Форма команд

«Интер» набрал неплохую форму на данном этапе сезона и порадовал своих поклонников не только победой над «Сассуоло» в чемпионате, но и успехом в битве с грозной «Барселоной», которую, скорее всего, удалось оставить за бортом плей-офф ЛЧ. Миланскому клубу удалось оформить победу (1:0) дома и невероятную ничью (3:3) на выезде.

«Салернитана» после серии неудач наконец-то победила. Завоевание трех очков пришлось на гостевую встречу с «Вероной» (2:1). В общем зачете коллектив располагается на 11 месте, но отрыв от зоны вылета составляет лишь пять очков.

Информация для ставок

  • «Интер» одержал четыре победы в последних семи играх
  • У «Салернитаны» лишь одна победа в последних шести матчах
  • Два минувших очных поединка закончились победой «Интера» (5:0)
  • Четыре из пяти последних встреч «Интера» и пять вряд «Салернитаны» завершились пробитием тотала больше 2.5 мячей

Прогноз

«Интеру» нужно срочно исправлять сложившуюся ситуацию в чемпионате, ведь седьмая строчка не соответствует амбициям клуба, поэтому уверенная домашняя победа крайне необходима миланцам. Рекомендуем поверить в успех хозяев и сделать ставку на победу «Интера» с форой (-1.5) в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.85.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.81 1.48 2.21 1.74
Лига Ставок 2.70 1.45 2.14 1.69
Мелбет 2.61 1.45
Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 19:39
Победа команды хозяев поля в этом матче. Удачи
shlomo
shlomo
вчера в 14:27
Возможен ничейный результат
Гость
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