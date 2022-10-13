«Интер» — «Салернитана». Прогноз на матч итальянской Серии А (16.10.2022)

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вчера, 14:12

Ставки букмекеров

По линии БК Лига Ставок видно, что букмекеры отдают абсолютное предпочтение хозяевам. На победу «Инетра» с форой (-1.5) предлагают поставить по коэффициенту 1.85. Ничейный результат оценивается по коэффициенту 5.85, а сенсационная победа гостей порадует игроков выигрышем по коэффициенту 9.6.

Сделать ставку на то, что поединок будет насыщенным на голы можно по коэффициенту 1. 5 ( ТБ 2.5). Поставить на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 2.55. Обмен голами в этой игре стоит 1.85.

Форма команд

«Интер» набрал неплохую форму на данном этапе сезона и порадовал своих поклонников не только победой над «Сассуоло» в чемпионате, но и успехом в битве с грозной «Барселоной», которую, скорее всего, удалось оставить за бортом плей-офф ЛЧ . Миланскому клубу удалось оформить победу (1:0) дома и невероятную ничью (3:3) на выезде.

«Салернитана» после серии неудач наконец-то победила. Завоевание трех очков пришлось на гостевую встречу с «Вероной» (2:1). В общем зачете коллектив располагается на 11 месте, но отрыв от зоны вылета составляет лишь пять очков.

Информация для ставок

«Интер» одержал четыре победы в последних семи играх

У «Салернитаны» лишь одна победа в последних шести матчах

Два минувших очных поединка закончились победой «Интера» (5:0)

Четыре из пяти последних встреч «Интера» и пять вряд «Салернитаны» завершились пробитием тотала больше 2.5 мячей

Прогноз

«Интеру» нужно срочно исправлять сложившуюся ситуацию в чемпионате, ведь седьмая строчка не соответствует амбициям клуба, поэтому уверенная домашняя победа крайне необходима миланцам. Рекомендуем поверить в успех хозяев и сделать ставку на победу «Интера» с форой (-1.5) в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.85.